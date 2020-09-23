位於英格蘭的超級監獄HMP懷特島（Isle of Wight），日前此監獄竟然執行1項多數人都無法相信的政策，他們提供了知名X-box遊戲機，給予獄中近1000名犯人打發空閒時間，這些犯人都是曾犯下恐怖惡刑的殺人犯。多數民眾表示，有很多守法人民都買不起，為何這些殺人犯卻可以悠閒的在監牢中打玩遊戲機，讓人直呼這根本是瘋了！更誇張的是，獄中甚至還提出好處，只要犯人行為良好，就完全不需要付費遊戲機的上網費用。有網友指出，這是給王子住的地方嗎？

這個作為英格蘭防守最堅強的監獄HMP懷特島（Isle of Wight），日前竟公佈了一項政策，就是監獄將會提供知名遊戲機Xbox，讓獄中將近1000名的殺人犯空閒時能打發時間，消息放出後，立即讓多人市民表態真的不可思議，竟然殺人犯還可以得到這麼好的服務。

據了解，這些殺人犯皆都是曾犯下殺人、姦人、戀童、開腸剖肚的變態等等，也有得知此政策消息的人士大怒表態，一堆市民都買不起Xbox了，但這些殺人犯卻可以在監獄中悠閒大玩遊戲機，也認為買遊戲機給這些怪物完全不合理。

更跨張的是，監獄還對犯人表示，只要犯人的言行舉止良好，就可以免去Xbox遊戲機的上網費用，1名網友表示：「骯髒的變態殺人犯工作很辛苦嗎？還是這監獄是王子要去住的地方」。

(中時新聞網)