統一獅隊羅國龍的二壘安打帶有2分打點，助獅隊取得領先。（陳麒全攝）

今（23）日在桃園進行的樂天桃猿、統一獅之戰，是兩隊本周二度交手，雙方雖都用洋投先發，卻壓制不住對方的打擊；而且守備上也都有失誤或出現瑕疵，以致無論獅隊的泰迪或猿隊的曼恩都無法撐太久，最後都提前退場，無關勝負。

統一獅先發洋投泰迪最後無關勝負。（陳麒全攝）

樂天桃猿隊先發洋投曼恩，最後也是無關勝負。（陳麒全攝）

經過4個多小時鏖戰，統一獅在比賽後段加足馬力，第8、9局攻下5分超前比數，終場以12比9擊敗桃猿。勝投由第7局下登板後援的江承峰拿下，除了是本季個人首勝，也是最近3年多以來的第1勝；他上次拿下勝投是在2017年4月13日，距今已3年5個多月。

今天獅猿兩隊都沒有擊出全壘打，安打卻很多，獅隊18支、桃猿16支，四壞球合計5次，加上1次失誤，單場有40人次上壘。而兩隊牛棚也很忙碌，獅隊動用6名投手、桃猿隊4名，合計10人，光是換投手就要花費不少時間，以致比賽打了4小時12分。

統一獅捕手林祐樂（左）掉球，讓樂天桃猿林泓育（右）跑回本壘得分。（陳麒全攝）

得分方面也是你來我往，桃猿隊在前3局取得5比0領先，獅隊則在5局上一口氣追回5分。5局下桃猿隊再得2分，二度超前，6局上獅隊卻又扳成7比7平手。

桃猿隊朱育賢代打建功。（陳麒全攝）

樂天桃猿朱育賢上場代打，讓廖健富（中）跑回本壘得分，桃猿隊再度領先。（陳麒全攝）

7局下桃猿隊再添2分，第3度取得領先；但9比7還不夠，獅隊在8局上攻下3分，此役首度以10比9超前，9局上再增加2分保險分，終於以12比9拿下勝利，中止2連敗，並且穩住排名首席。

此外，獅隊守護神陳韻文拿下第19次救援成功，終於超越中信兄弟「小李飛刀」李振昌，在救援排行榜單獨領先。

桃猿隊外野手接球美技。（陳麒全攝）

(中時 )