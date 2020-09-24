這世上的愛有千千萬萬種表達方式，有的人要把一切都告訴你，愛要大聲說出口，也有的人沉默寡言，甚至平時不曾主動找你，但總在心裡常常惦念著你，同樣不缺少滿滿的深情。比如這三個星座，雖然平時話很少，但用情很深，你看得出來嗎？

▍1.摩羯座

摩羯一向都是溫文爾雅，平常他廢話真的不多，卻願意花時間來陪伴你，對於喜歡的人摩羯總是小心翼翼地去觸碰對方的世界，不願打擾，也唯恐唐突。但他總會在你最需要幫助的時候出現，然後用他最實際的行動訴說著最動人的告白。一旦那個人真的出現，摩羯的真心就會被奪走，你就會成為他沉默世界裡始終圍繞的宇宙中心。摩羯的愛就是時間越久越考驗真心，他的心真的很小很小，小到只能容忍下一個人。

▍2.天蠍座

小時候的天蠍喜怒哀樂都寫在臉上，只要是喜歡一個人恨不得告訴全世界。長大後的天蠍任何情緒都憋在心裡，就算喜歡一個人也只在深夜獨自想起。雖然天蠍話不多，但他總是用情最深、愛的也最認真，一旦愛上就不會輕易放棄！這樣的執著，恐怕是天蠍一生中堅持的最久的事情吧。他也許會對某個人絕口不提，但這個人他會愛一輩子。長久相處你就會發現，高冷變成了細水長流的溫暖，沉默化為了風雨同舟的陪伴，這樣的感情不可謂不深情。

▍3.金牛座

感情中的金牛，進程往往是特別緩慢，因為性格相對比較保守，所以他會謹慎的去做選擇。可一旦他做出了選擇就絕不會輕易放手。雖然沒有撲面而來的熱情，但卻有緩緩而至的真情。平時金牛很內斂、話不多，也不怎麼顯露自己的內心，也許他只會表現出五分的愛，但實際的愛可能有十分！所以不要以為金牛話少就是對你用情不夠深，金牛的愛往往相處越久感受越深。金牛的愛不會常掛在嘴邊，但被金牛深愛的確超幸福，建議你一定要用心去感受，切不可放走身邊最大的財富。

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(中時新聞網)