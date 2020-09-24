飄丿的美麗

台灣第一本熟齡女同志的生命故事

同志平權運動興起後，更多同志被社會看見，五十五歲以上年長資深同志身影卻仍罕見，上個世代的同志面對昔日更困難的處境，他們經歷過什麼？面對什麼難題？又如何在社會歧視下，找到各自的生命出路？

現代的年輕人對老年同志普遍存在一種刻板印象，覺得老年同志生不逢時，無福享受同志運動帶來的解放；或是，老年同志大多活在社會的保守氛圍下，過得孤單與蒼白，因此慶幸自己活在日益同志友善的社會中。但本書裡老拉的故事將讓人完全翻轉這樣的刻板印象，她們當年活得更恣意、更精彩！

【精彩書摘】

先說個小故事。

二〇一九年五月底由老同小組負責的熟女同志聊天會中，負責帶領的義工請來參加的伙伴自我介紹，也說說自己為何會想來參加這個專為三十五歲以上的女同志所舉辦的聚會，有些人說她們想來認識朋友，因為社會上很少有三十五歲以上女同志適合去的地方、有些說因為當天討論的題目有興趣而來、也有幾位是說跟著朋友一起來。而輪到J時，她說她今年五十幾歲，今天這個聊天會是她人生第一次參加的同志活動，也是她第一次認識了那麼多同志，她的人生因為擔心及害怕，過了幾十年偽裝的日子，而因為五月十七日那天，立法院通過了「司法院釋字第七四八號解釋施行法」同婚專法，她終於感受到被國家社會給接納，於是她作了決定，人生演了五十幾年的異性戀舞台劇就在那天落幕，五月十八日開始，J決定作自己。

如果你問我，熱線這幾年在做什麼，我會用這個故事回答你。

我們努力在台灣各地推動性別平等教育，因為我們相信，教育才是去除社會恐同最好也是最根本的方法；我們和許多性別團體努力推動婚姻平權法案，為的是讓每位同志享有平等的權力，讓同志的愛可以獲得法律保障及社會認同；而熱線老同小組所做的，便是努力在同志運動中為中老年同志朋友提供多一些支持，記錄下台灣過往的同志歷史，讓更多同志能因看見歷史而思考未來，也因如此，二〇一〇年我們出版了《彩虹熟年巴士：12位老年同志的青春記憶》一書，記錄了十二位五十五到八十三歲的男同志大哥的生命故事，他們都走過了台灣戒嚴時期對於性少數的歧視及傷害、家庭傳統價值的婚家壓迫，有的進入了異性戀婚姻甚至當了阿祖、有的到了老年時還是對自己的同志身分難以擁抱接受，但他們都仍欲望著、愛戀著男人。

這一本華人地區第一本老年同志口述歷史的書，也讓熱線有更多貼近台灣老年同志需求的依據，在之後參與許多國家長照政策討論時，提出同志社群的意見與看法。

但，我們知道這是不夠的，因為第一本書裡沒有中老年女同志的聲音，於是，二〇一二年我們開始投入資源及人力，希望中老年女同志的生命也被聽見看見，歷時八年，有了今天你手上這本《阿媽的女朋友》，紀錄了十七位中老年女同志的精采人生，她們在那個封閉保守的年代仍活出自己豐富的彩虹人生，有人仍努力為生活打拚、有人當了阿媽含飴弄孫、有人廝守相愛一如以往、有人已離開人世前往淨土。而老同小組不只用出版來記錄台灣的同志生命，更希望所有的同志在社會進步的過程中都能感到不孤單及被承接住，所以我們還提供以下服務：

針對中年同志，我們分別舉辦「熟女同志聊天會」，提供三十五歲以上的女同志朋友一個較自在認識朋友與獲得社群資源的管道。

針對促進社群了解生老病死及同志歷史議題，我們每年舉辦數場「光陰的故事座談會」，近年來特別關心長期照護、疾病照顧與死亡等議題。今年我們也推出「光陰的故事座談會」Podcast版本，讓疫情中的每個人都能在網路上聆聽到各個議題。

針對讓跨世代同志相互了解，我們每年舉辦一至兩場的「彩虹熟年巴士」，透過一天的旅遊讓不同世代的同志相互認識及看見彼此。

針對身心障礙同志，我們辦理了多年的「彩虹台灣手語班」，讓同志社群透過學習手語進而了解聾文化；同時也與殘酷兒合作舉辦「身心障礙同志活動」，讓障礙同志不孤單。

針對原住民同志，熱線協助「台灣原住民同志聯盟」舉辦各項活動，期盼在二〇一八年因公投而受傷的原住民朋友能彼此打氣與支持。

我們也用社會倡議行動、問卷、記者會及社運團體合作等方式，來觸及同志運動中較少討論的議題，如長期照護中的性需求、安樂死、照護移工勞動人權等。

「你會老，我會老，關心要趁早」是老同小組成立以來的理念，我們期盼社會能看見老年同志、同志社群能思考老化議題、老年同志能自在老化，在同婚法案通過後一起為老化議題一起做更多。

(本文摘自 《阿媽的女朋友：彩虹熟女的多彩青春》/大塊文化出版)

【作者簡介】

台灣同志諮詢熱線協會

成立於一九九八年六月，關注台灣同志平權運動，致力改善LGBTQ+同志處境，為台灣歷史最悠久的全國性同志機構。

現有工作小組：接線、愛滋、家庭、教育、老同、性權、親密關係、跨性別，以及南部辦公室。由十三位專職人員，帶領超過四百位義工推動各項同志議題倡議及社群服務工作。（熱線網址https://hotline.org.tw/）

採訪撰文

台灣同志諮詢熱線協會老年同志小組口述歷史訪談團隊

熱線老同小組於二〇〇五年開始運作，關注同志老年及同志生老病死議題，透過「光陰的故事講座（二〇〇七年起）、「老年同志口述歷史訪談及出版」（二〇〇六年起）、「年度主題網路問卷調查」（二〇一七年起）進行倡議及社群教育。舉辦「彩虹熟年巴士」出遊活動（二〇〇八年起）增進跨世代交流。舉辦「熟女聊天會」、「熟男聊天會」提供中年同志與社群連結機會。老同小組目前有義工約四十人，年齡從二十歲到五十六歲。

《阿媽的女朋友：彩虹熟女的多彩青春》/大塊文化出版

(中時新聞網)