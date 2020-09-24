【回憶殺】59歲資深女星曾亞君外型酷似劉雪華，戲路同為悲情苦旦，有「小劉雪華」的稱號。她以演媽媽或阿姨級的角色聞名，1987年憑《把她交給你》獲得金鐘獎最佳女主角，未料幾年後一場腹痛卻將她高高落下，長達多年為疾病奮戰，婚姻也撲了空，人生走得相當顛沛流離。

曾亞君挺過疾病失婚之苦

曾亞君2000年淡出演藝圈後，曾在中華技術學院（現為：中華科技大學）擔任行政人員，4年後突然腹痛，就醫檢查驚見腸子壞死，必須接管將排泄物排入便袋，進行接腸手術後恢復良好，未料又因腸穿孔併發器官衰竭命危，總共換了三間醫院治療，才撿回一命。

曾亞君有些像劉雪華。圖右為她大病初癒的模樣。（圖／中時資料照）

沒想到病魔還不放過她，曾亞君出院後健康狀況時好時壞，甚至出現癲癇、失憶症狀，多年來無法好好工作，消耗百萬醫藥費，過去存的老本錢幾乎快空，好在家人接濟能專心養病。

感情方面，曾亞君2003年與交往多年的《舊情綿綿》攝影師張志鴻結婚，她替對方作保慘賠數百萬，一度想不開企圖輕生，救回後罹患憂鬱症、間歇性失憶症，看了很久的心理醫生才走出來，兩人在2005年簽字離婚，這也是曾亞君第三度失婚。

生了大病、感情又重挫三次的曾亞君，看事情的角度逐漸轉變，她現在性情轉好，前夫張志鴻向她訴苦還能反安慰；曾有製作單位找她上節目談八卦，但是她不願意消費別人賺錢，身體不好也不方便接戲，幾乎在演藝圈消聲滅跡。

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(中時新聞網)