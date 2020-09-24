一本即將出版的新書透露，英國女王伊麗莎白二世的小兒子安德魯王子（Prince Andrew）性愛成癮，而且性生活相當大膽，到哪都能愛，床上功夫了得，令女伴難忘。

安德魯王子被控和未成年少女性交。

《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，好萊塢傳記作家郝柏林（Ian Halperin）即將在美國時間24日出版新書《爭議：世界權力菁英的性、謊言與髒錢》（CONTROVERSY：Sex, Lies and Dirty Money By The World’s Powerful Elite，暫譯），新書中他訪談了至少12名自稱是安德魯王子的前任情人，多數女性將安德魯王子形容為「完美紳士」，稱雙方的關係是兩情相悅。

不過一名前女伴透露，安德魯是非常「大膽」的情人，愛愛的地方沒有限制，她用「安德魯在房間內震撼了我的世界」一句話含蓄描述安德魯王子床上功夫了得，不過她也對安德魯後續沒有繼續和她聯絡感到失望，顯然對王子念念不忘。

另一名女伴則稱安德魯性愛成癮，因為他的地位遠不如哥哥、現在的英國王儲查爾斯王子（Prince Charles），女子指出，安德魯將自己和查爾斯的關係比作威廉王子與哈利王子兩兄弟，「威廉看起來就是王室的料，就像查爾斯，他和哈利則是壞男孩。」這種落差導致安德魯發展出花花公子的生活方式，「他沒有得到關注，漂亮女人上他的床會讓他覺得自己很特別。」

郝柏林也在新書中描述安德魯王子和已故美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關係，他認為「毫無疑問」就是艾普斯坦介紹這些女伴給安德魯王子，這也是他們成為朋友的原因，他更稱安德魯王子對紅髮女子特別著迷，艾普斯坦會特地請人為安德魯找來最美的紅髮女子。

不過郝柏林也強調，沒有證據顯示安德魯王子和未成年少女上床，安德魯先前被艾普斯坦的性奴朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）指控兩人曾發生3次性關係，當時她還未成年。

郝柏林也指出，安德魯後來開始懼怕艾普斯坦，因為艾普斯坦會蒐集別人的資訊，然後用這些資料來對付他們，郝柏林透露，2011年安德魯王子與艾普斯坦最後一次見面時，安德魯親自拜託艾普斯坦永遠不要外洩他的事，郝柏林說，如果有一個王子親自來拜託，「想想看他對別人的權力有多大。」

(中時新聞網)