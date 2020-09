一本即將出版的新書透露,英國女王伊麗莎白二世的小兒子安德魯王子(Prince Andrew)性愛成癮,而且性生活相當大膽,到哪都能愛,床上功夫了得,令女伴難忘。

安德魯王子被控和未成年少女性交。

《紐約郵報》(New York Post)八卦專欄「第6頁」(Page Six)報導,好萊塢傳記作家郝柏林(Ian Halperin)即將在美國時間24日出版新書《爭議:世界權力菁英的性、謊言與髒錢》(CONTROVERSY:Sex, Lies and Dirty Money By The World’s Powerful Elite,暫譯),新書中他訪談了至少12名自稱是安德魯王子的前任情人,多數女性將安德魯王子形容為「完美紳士」,稱雙方的關係是兩情相悅。

不過一名前女伴透露,安德魯是非常「大膽」的情人,愛愛的地方沒有限制,她用「安德魯在房間內震撼了我的世界」一句話含蓄描述安德魯王子床上功夫了得,不過她也對安德魯後續沒有繼續和她聯絡感到失望,顯然對王子念念不忘。

另一名女伴則稱安德魯性愛成癮,因為他的地位遠不如哥哥、現在的英國王儲查爾斯王子(Prince Charles),女子指出,安德魯將自己和查爾斯的關係比作威廉王子與哈利王子兩兄弟,「威廉看起來就是王室的料,就像查爾斯,他和哈利則是壞男孩。」這種落差導致安德魯發展出花花公子的生活方式,「他沒有得到關注,漂亮女人上他的床會讓他覺得自己很特別。」

郝柏林也在新書中描述安德魯王子和已故美國億萬富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)之間的關係,他認為「毫無疑問」就是艾普斯坦介紹這些女伴給安德魯王子,這也是他們成為朋友的原因,他更稱安德魯王子對紅髮女子特別著迷,艾普斯坦會特地請人為安德魯找來最美的紅髮女子。

不過郝柏林也強調,沒有證據顯示安德魯王子和未成年少女上床,安德魯先前被艾普斯坦的性奴朱弗里(Virginia Roberts Giuffre)指控兩人曾發生3次性關係,當時她還未成年。

郝柏林也指出,安德魯後來開始懼怕艾普斯坦,因為艾普斯坦會蒐集別人的資訊,然後用這些資料來對付他們,郝柏林透露,2011年安德魯王子與艾普斯坦最後一次見面時,安德魯親自拜託艾普斯坦永遠不要外洩他的事,郝柏林說,如果有一個王子親自來拜託,「想想看他對別人的權力有多大。」

(中時新聞網)