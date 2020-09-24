梅根談美國大選

英國王室核心成員向來謹守分寸，堅持中立，不介入政治，但梅根和夫婿哈利大談逐漸逼近的美國總統大選，引發了強烈反彈。

據《每日郵報》（Daily Mail）2３日報導，哈利告訴美國選民，要拒絕仇恨言論，錯誤信息和網路酸言酸語。另一方面，梅根則說，這次美國總統大選是「我們這輩子最重要的選舉」。他們還力促美國民眾，要行使投票權。

哈利在加州豪宅為《時代》雜誌年度百大最具影響力人物（TIME 100）錄製的影片中坦承，他並不具備美國大選投票資格，在英國也從來沒投過票。事實上，按照英國王室一貫傳統，王室成員應該要超脫政治。

雖然英國法律並未明令禁止王室成員投票，但一般認為，王室超脫政治是神聖不可侵犯的，而王室成員也從來不藉由投票，或是其他任何方式參與選舉。不過，自從梅根夫婦淡出英國王室，遷居北美走自己的路後，就默默擴大了政治參與度。

儘管梅根和哈利並沒有為任何候選人背書，但他們介入大選，引發了觀眾批評，說那不關他們的事。「為什麼英國王子和他老婆要介入美國大選？當初我們打了一仗，不就是為了要結束大英帝國干預嗎？」

另一位觀眾說，由於梅根嫁入英國王室前猛批川普，「顯然」他們夫妻支持拜登，但對英國王室成員來說，這介入是令人無法接受的。還有人說，「英國王子憑甚麼能鼓勵美國公民在美國大選中投票？怎麼能容許這種事發生？」

(中時新聞網)