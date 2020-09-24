近日一位民眾買好市多的「原塊牛小排」，切開後竟然呈現「一片白」，整塊肉幾乎都是油脂，讓她直呼太誇張。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO表示，雖然清楚原塊就要自己承擔油花的部分，但當她切開肉卻被眼前的景像嚇傻。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）商品眾多、價格實惠，深受民眾喜愛，尤其肉品更是許多人採買的首要目標。不過近日一位民眾買好市多的「原塊牛小排」，切開後竟然呈現「一片白」，整塊肉幾乎都是油脂，讓她直呼太誇張「花2千多買一塊牛油？」還戲稱可能是這頭牛「沒打瘦肉精」。網友一看也表示「誇張至極」，建議馬上辦理退貨。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，日前從賣場上買回來牛小排原塊，雖然清楚原塊就要自己承擔油花的部分，但當她切開肉卻被眼前的景像嚇傻。原PO指出，由於肉是真空夾層包裝，很難從外面看出肉含量多寡。她本來打算一層一層慢慢把把油、筋膜給削下來，但削了快十刀後，肉卻還是呈現白色，果斷一刀給它剖開後，原PO表示，「肉剩不到四分之一，全都是牛油。我花了兩千多買了一塊牛油？」

原PO接著說，「沒有要怪好市多，可是這真的太誇張了！」，她更自嘲「是因為這頭牛沒有被打萊克多巴胺的關係嗎？」導致牠瘦不下來，太肥了。最後原PO表示，發文只是要提醒大家，沒有很會選的人，要買牛小排原塊要有心理準備，不然到時退費花時間又花油錢。

貼文一出，網友一看到整塊肉覆蓋著滿滿雪白的脂肪後，紛紛表示「這太瞎了啦」、「買油送肉」、「誇張至極」、「這頭牛確定沒瘦肉精」、「很恐怖的油量」。網友也一致認為這次是好市多品管問題，建議原PO趕快退貨，「曾經是肉商的我，建議妳拿去退換，這算是好市多把關不嚴謹」、「這油脂超過50％了拿去退，這算貨品瑕疵」、「我做生鮮部門那麼久，第一次看到這麼肥的牛小排，這絕對要退，根本是牛油」。

底下也引來網友感嘆，「真空包裝牛小排要看運氣，我之前買到快1/3是牛油…」、「這有點讓人無言，只是買塊牛肉，搞的跟賭石一樣」、「真不曉得為什麼每年收年費，還可以給這種品質……」。

(中時新聞網)