遠東化纖公司新埔廠23日下午5點許，疑因場內管線名為道生油的熱媒油外洩，導致異臭瀰漫新竹地區，該廠晚間9點26分又傳出火災，新竹縣消防局前往救援，幸未釀成人員傷亡，新竹縣長楊文科23日晚間前往了解，也說已要求廠商全面停工，並由環保局採樣作為裁罰基準。

廠商解釋，該廠23日5點許發現供應煤廠熱源的水煤爐，有道生油氣逸漏、外洩的問題，第一時間就緊急搶修，並於晚間7點搶修完成，但由於搶修、排放過程，有明火造成燃燒，對於造成空汙也向鄉親感到非常抱歉。

該廠亦主動通報新竹縣環保局，並採取水淋方式，降低對空汙的的危害，環保局也立即請廠商發生洩漏的製程全線停工，且立即派員到場採樣，作為後續裁罰基準。

未料，新竹縣消防局晚間9點26分接獲火警，發現現場為道生油槽燃燒，消防局不敢大意，佈署5個分隊、5條水線滅火，直到近10點許控制火勢、近11點才完全撲滅，至於起火原因仍待釐清。

由於洩漏的道生油尚有餘熱，新竹縣環保局也持續以光離子偵測器（PID）巡查。據了解，此為傳導製程熱能的介質道生油線路閥門原因不明故障，導致油、氣外洩，引發臭味，廠商雖在短時間內找到故障點並修復，不過油氣外洩造成的異臭，仍然引發輿論嘩然。

不少民眾於臉書相關社團討論此事，包含住在竹北市高鐵區附近居民，都互相提醒緊閉門窗，開啟空氣清淨機，甚至連遠住新竹市的民眾都有質疑空氣怎有異味，顯見影響程度。

根據道生油物質安全資料表顯示，雖無急毒性及敏感性，但過度吸入，會導致上呼吸道、肺部刺激及頭痛的情形，已接近危害人體的臨界點。

(中時 )