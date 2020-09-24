國內知名雜誌《科學人》日前於臉書刊登農委會有關「萊克多巴胺」廣告文案，貼文卻出現爭議字句，引起讀者痛批後急下架。發行人王榮文坦承，此次廣告合作是《科學人》主動邀約，且爭議文字全由小編自行撰寫造成。讓醫療粉專質疑，團隊缺乏真正的專家審核。

專業醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」日前表示，近期有關《科學人》的廣告爭議告一段落，是《科學人》自己主動去請農委會下廣告，卻自己放了農委會沒提供的有誤爭議資訊，也沒有依法規定將貼文註記為廣告文案。雜誌發行人王榮文坦言，農委會廣告文字是「科學人」小編自行撰寫，完全是小編所犯錯誤，文字內容與農委會無關。

但「美的好朋友」指出，科學人雜誌的整體內容水準，還是很不錯的。只是經過這次的事件真的要好好檢討，到底是廣告業務的單位跟編輯的單位哪裡溝通出了問題，導致錯誤的內容被這樣放上去？另外，如果他們把這麼重要的工作真的就交給一個小編來負責，卻缺乏真正的專家審核，那會不會導致大家以後對科學人雜誌的內容品質產生疑問呢？

貼文底下網友留言表示，「小編雖小，最後只能被抬出來坦了」。不過也有人認為， 這件事是「一個巴掌拍不響」，農委會身為投放廣告的廣告主，應該也要盡到審稿責任。「科學人想賣也要政府想買呀，怎麼可以只打廠商不打政府帶風向？買個廣告還不校稿不是浪費納稅錢」、「基本上，如果農委會有付錢給科學人，那就是廣告投放，也就是買廣告，不管誰主動誰被動，廣告主都應該做到校稿核對刊登事實，更何況廣告主還是公家機關，是要宣導政策！」

(中時新聞網)