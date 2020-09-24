國道中山高新營段23日深夜發生一起車禍，1輛載有三氟化氮的槽車因不明原因追撞前方貨車，車頭凹陷，導致槽車駕駛受困車中，交通也為之中斷，南市消防局據報派遣後壁、新營分隊前往馳援，嘉縣也支援71、91車前往脫困及協助送醫，槽車駕駛獲救時還有意識，緊急送往柳營奇美醫院救治，案發原因有待國道警方調查釐清。

南市消防局昨晚22時40分據報，中山高南下283公里處發生大貨車追撞事故，後方車輛車頭凹陷、人員受困，立即派遣警消趕往現場，出動器材車、救護車前往處理事故。

警消在23時到達，一度發現槽車駕駛失去意識，沒有生命跡象，立刻分頭破壞車體，設法將駕駛救出，花費半小時脫困，駕駛還有意識及微弱呼吸，胸腹部有受到壓迫創傷跡象，固定在擔架後趕緊送醫。

國道警方初步研判，行駛在外線車道的槽車疑似注意前方車況，才不慎追撞前方大貨車，但詳細原因仍有待查明，事故佔據外側及中線車道，造成後方車速緩慢及回堵約2公里，目前事故已經排除，恢復通車。

初報：22：40國1南下283K車禍，有人受困車內，中心派遣後壁11前往(91車出勤中)，另請嘉義縣119支援71、91各1部，23：02嘉義縣119來電：貨車車頭凹陷，不知幾人受困車內，中心再派遣新營71、91前往，23：14後壁01回報：現場1部貨車追撞前方裝載三氟化氮的槽車，槽車未洩漏，貨車駕駛受困疑似OHCA，還在搶救中；23：18新營車組到場。

(中時 )