大陸創業板註冊制正式落地已經滿月，根據統計數據顯示，這1個月來市場運行平穩，創業板整體流動性上升，成交金額占大陸A股比例顯著提升，從8月24日的24.52％一路上升，最高曾在9月9日達到38.81％的比例，近期則一直穩定在30％上下。

據《經濟參考報》指出，8月24日創業板註冊制首批18家企業集中上市，全面進入註冊制時代。從二級市場成交量來看，根據WIND統計數據顯示，從8月24日到9月23日的23個交易日中，A股日均成交額為8547億元（人民幣，下同）。同期創業板的日均成交為2694億元，占A股日均總成交金額比例為31.5％，顯著高於前1個月18.61％的均值。

而從個股表現來看，8月24日以來已上市交易的31檔創業板新股出現顯著不同。整體來看，31檔個股上市首日平均漲幅為264.43％，最高達1061.42％，最低為43.1％。同時也看到註冊制首批上市的18檔個股走勢出現分化，截至9月23日收盤，18檔個股中相對於發行價格，漲幅最大的達到1219％，最低的僅2.1％瀕臨破發。

(旺報 )