中秋節將至，形形色色的植物肉月餅開始上市。從「新肉粽」到「新月餅」，凸顯大陸植物肉食品加快向消費市場滲透。中國食品科學技術學會方面指出，今年以來從端午節五香牛肉味、梅乾菜五花肉味、咖喱牛肉味等植物肉新肉粽，到正在全面上線上市的植物肉新月餅，植物肉食品不斷提高市場滲透率。

中國肉類食品綜合研究中心主任王守偉認為，大陸有待加快制定相關標準、法規，避免植物肉領域標準混亂和監管空白。

從中秋節前錦華月餅食品與大陸人造肉公司星期零合作，推出「月光寶闔」系列植物肉月餅，更看到中秋節OmniPork（新膳肉）全面入駐上海線下超市並推出新膳肉單品及健康速食系列。同時通過餐飲品牌合作，植物肉已經進入餃子、燒烤、臭豆腐等中餐領域及喜茶、奈雪的茶等輕餐西餐領域。

根據新華網引述市場研究諮詢機構預測，全球植物肉市場以每年15％複合增長率增長，預計2025年規模將達279億美元，而大陸植物肉市場正處於起步階段。

中國食品科學技術學會理事長孟素荷等專業人士認為，植物肉研發是改善居民食物結構、破解環境與社會問題的有效途徑，大陸應走出屬於自己的植物蛋白肉科學產業化之路。

(旺報 )