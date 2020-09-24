海峽兩岸長期政治軍事對立狀態，雙方各自進行軍事情報作業從來沒有斷過。每隔一段時間兩岸都會視政治情勢需要，公布幾位查獲的情報人員。這數十年來，台灣在大陸透過各種方式建立情報網，曾有不少優秀情報人員與線民被捕，其中損失最大的一次，竟還是來自於2003年前總統陳水扁不當地公開一則軍事情報，導致耗時多年所建的軍事情報網被一舉破獲，造成台灣對大陸軍事情報工作重大損失。

2003年大陸破獲台灣在南京軍區轄區建立的大型情報網，台灣國防部軍情局上校李運溥及情報線民高國甯、吳哲明等多人被捕，是繼1996年台海危機時爆發的劉連昆案後，被大陸破獲的最大情報網。據大陸多年後公布的資料指出，此一情報網被查獲，源自於當時的總統陳水扁公開透露的解放軍東南沿海導彈部署情況，他在2003年11月30日的講話中，為其推動「防禦性公投」建立正當性，在發言中精確地指出大陸在江西樂山部署的96枚飛彈，是針對台灣而設置。

大陸安全部門在陳水扁的講話後立即產生警覺，因為陳水扁所說地點與數目都很精確，顯見共軍內部確有情報洩露，因此對相關的重點部門加強查緝。其中，被陳水扁提及的江西樂平被列為重點。經過排查後，很快地發現一名曾被調查過的大陸民眾高國寧就在江西樂平經營一個小商店，大陸安全部門對他重新進行監控。湊巧的是，高國寧在陳水扁發表上述講話後的第3天與居住在南京的台灣人李運溥碰面，高國寧當天就被大陸安全部門逮捕，經過偵訊後供出了李運溥是台灣情報人員，李不久即被逮捕。

1961年生的李運溥是台灣國防部軍情局5處1組上校，負責執行南華專案，他在大陸以經營「南京實力克醫學研究諮詢部」為名，秘密指揮當地情報員搜集各類情報，逐步建立起「藍天」、「白雲」與「吳大衛」3個情報組，分別由高國光、高國寧（兩人是李運溥的外甥）和吳哲明負責。大陸公布的訊息顯示，李運溥滲透能力相當強，搜集了大量大陸導彈機密情報，甚至滲透到共軍內部組建了「陳志漢」情報組。李運溥數年間發展數條情報鏈，成績突出，連續獲軍情局記功十餘次，並獲內部頒發獎章與「莒光楷模」榮譽。

大陸提供的訊息指出，陳水扁講話中透露的江西樂平導彈部署情況就是李運溥情報網所提供。李運溥被捕後，以他為中心的情報線索甚至在其他地區的相關情報網亦受牽連而被一一偵破，前前後後至少有8人被以台灣間諜的罪名逮捕。而非屬李運溥情報網的還有一名長期在廣東進行情報工作的童太平，以及與其相關的情報網絡人員，都因此次大陸軍方加強查緝以致身份曝光。

當年最早傳出台灣情報網被查獲消息的是香港媒體《明報》，引起台灣各界對陳水扁總統的指責，但當時也綠營政治人物與媒體為陳總統護航，認為是在野黨刻意以導彈情報為題攻擊陳總統，其實這些情報人員早就在大陸掌握之中。不過與大陸涉台學者徐博東認為，這些情報人員所持有的都是重要軍事情報，不可能故意留著這麼重大的情報缺口不積極處理。

大陸了解內情人員也向媒體透露，其實大陸安全部門並未注意到李運溥，只有曾經對高國寧產生過一般性懷疑，而因為陳水扁講話後提高警惕才加強對高國寧監控，湊巧地這時他與李運溥會面，才導致整個情報網瓦解。另一人童太平在大陸的情報工作也有數年，也是因這次的導彈情報洩露後加強安全措施才被捕，也與陳水扁的失言有關。

兩岸在馬政府期間的2015年曾進行換俘，接回2位在大陸被捕的原軍情局情報人員。原計劃還有第二波，打算接回被判無期徒刑的李運溥，但因兩岸關係惡化，至今尚無任何進展。

(中時新聞網)