吳卓源Julia日前出席台灣聚會交友最大平台「Eatgether」所舉辦的首屆金聚獎暨年度派對，身為唯一指定演唱嘉賓的她配合活動歡樂主題，選唱了自己多首數位金曲，包括〈撥接〉、〈七十億分之一〉、〈你是不是有點動心〉及〈買榜〉，堪稱是上周在台北Legacy Max兩場個人演唱會的精華派對版，不但掀起全場瘋狂接唱，更透過熱力獻唱帶動全場氣氛，掀起當晚派對最高潮！

已經半年沒休假的吳卓源，在演唱會及活動告一段落後，決定讓自己放三天假慰勞自己，而且還不是當宅女追劇，有整整兩天都躺在床上不想動！吳卓源笑說：「我記得放假第一天我還很興奮地刷手機回顧演唱會的一些精彩畫面，後來第二天、第三天整個人放鬆下來，乾脆就賴在床上不想動，這才徹底感受到辦演唱會的疲累後座力超強！」她覺得三天假期已經是超級棒的禮物了，她笑說：「很珍惜『廢三天』的感覺！」放完三天大假充分「回血」的吳卓源立刻又馬不停蹄地投入工作，透露年底將有新單曲發行計畫的她已經開始著手進行錄音工作，她表示：「希望用新的作品來報答歌迷的支持！」

吳卓源憑藉著去年發行的《5am》專輯入圍第十一屆金音創作獎最佳節奏藍調專輯及最佳歌曲兩項大獎，讓連續兩年入圍金音獎的她開心地說：「金音獎，我又來了！」而面對眾多強敵包括好友OZI、9m88 、J.Sheon都成競爭對手，吳卓源不但不緊張，反而輕鬆地表示：「看到入圍名單發現都是好朋友，這件事讓我比自己入圍還開心！因為這樣代表著我們這群為新華流音樂一起打拼、一起帶動心風潮的的夥伴們在受到肯定，因此任何人得獎大家都會很開心，誰得獎就是被肯定，所以這次入圍完全沒有壓力，反而會以出席派對的心情去參加！」

吳卓源出席Eatgether年度派對（Eatgether提供）

(中時 )