2020年為5G元年，政府提出「六大核心戰略產業」，發展可以結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業；而位於南科台南園區的宏捷科技，正是這個產業鏈最具代表性的廠商之一，近期為因應日益擴大的業務，正啟動企業總部的擴廠計畫。

現階段因5G帶來的需求，加上中美貿易戰所產生的轉單效應，宏捷今年第3至4季產能可望持續滿載，累計至前6個月營收為16.54億元，較去年同期增加117.4％，下半年仍持續受惠於客戶追單，營收可期，2021年待疫情趨緩，手機市場動能恢復，預期仍有高度的成長空間。

宏捷科技創立於1998年4月，並於同年10月進駐南科，公司生產三五族化合物半導體，擁有高可靠度的製程能力，主要產品為砷化鎵異質介面雙極電晶體（GaAs HBT），用於功率放大器（Power Amplifier；PA），如4G／5G手機與基站及Wi-Fi 5(11.ac)／WiFi 6(11.ax)等應用。

宏捷同時亦有增強／耗盡型高速電子遷移率電晶體（EDpHEMT）製程應用於微波開關與低噪放功率放大器（Low Noise Amplifier：LNA）等元器件，目前是許多國際大廠重要的合作策略夥伴；受惠於去美化商機的發酵，路由器與Wi-Fi 6需求暢旺，目前訂單滿載，加上積極進行產線去瓶頸，營收呈現逐月成長趨勢。

近年來，因公司看好垂直共振腔面射雷射（Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser；VCSEL）於資、通訊產品的高度應用，相較手機用的功率放大器來得廣泛，遂將研發重心部分轉移到VCSEL。另公司近年來積極投入氮化鎵製程開發領域，可應用在更高階的高壓功率元件及高頻通訊元件領域。

因公司所掌握的產品適巧都是趨勢產品，以功率放大器而言，目前4G手機PA使用量，已經是3G的2至3倍，在進入4G時代，公司的砷化鎵產能獲得穩健成長的動能，而今年是5G元年，砷化鎵PA會更重要。

宏捷近期正啟動擴廠計畫，同時亦招募相關優秀人才，新產能預計2020年底陸續開出，以滿足5G產業及VCSEL市場的需求。

(中時 )