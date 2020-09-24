溫嵐領軍羅美玲、賴銘偉等40位泰雅族歌手、5組團體、9位DJ演出的「Atayal泰雅音樂節」，日前在新竹尖石區舉辦，高金素梅也抱病到場支持。值得一提的是，溫嵐巧思發起參與歌手們一人一歌，親自用母語創作歌曲，當天在音樂祭上接力表演，溫嵐感性說：「今天是我們的一小步，卻是泛泰雅史上的一大步！」並表示：「十年之後是個文化，一百年後就是個傳統！」她計畫將這新創的40首歌，錄成CD派發到各小學去，讓以口語為主的泰雅族話，在年輕族群漸漸失傳的現在，可以因為「Atayal泰雅音樂節」的努力而傳承下去。

當天上午天氣炎熱，但過午就開始下起大雷雨，整個操場都成泥濘，有些地面積水，很多人的鞋子也卡在泥中，形成大家都在找鞋子的趣味畫面，羅美玲笑說：「音樂節彩蛋是找鞋子大賽！」她無奈自己的鞋最終還是沒找到，當晚是光著腳丫子回家，她不以為意也甘之如飴。

賴銘偉當晚偕同泰雅族母親一起登台，賴媽媽披上泰雅傳統服飾，母子檔合唱姜育恆〈最後的溫柔〉和梅豔芳〈親密愛人〉，賴銘偉讚母親：「媽媽一點都不緊張，而且很大方，可能媽媽小時也在泰雅的環境長大，到了現場感受到族人的氣氛，因此完全沒有隔閡，還拿出比平常更好的實力！」此外，溫嵐也說當天與林慶台牧師、演員阿飛和羅美玲，出席時穿著泰雅服飾，突然間大家都驚喜大叫，好像回到十年前演電影《賽德克巴萊》的場景。

溫嵐領軍藝人一同出席Atayal泰雅音樂節。（Atayal泰雅音樂節提供）

賴銘偉和媽媽同台演唱。（Atayal泰雅音樂節提供）

(中時 )