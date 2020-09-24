市場憂心第2波新冠疫情秋冬捲土重來，加上美國總統大選日益白熱化！華爾街股市23日下挫，美股再現賣壓，道瓊重挫525點，以科技股為主的那斯達克指數大跌逾3%

道瓊工業指數下跌525.05點或1.92%，以26763.13點作收。標準普爾指數下挫78.65點或2.37%，收3236.92點。科技股那斯達克指數挫跌330.65點或3.02%，收10632.98點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌！其中亞馬遜下跌4.13%、臉書下跌2.25%。Alphabet下跌3.45%，微軟下跌3.29、蘋果下跌4.19%。

至於歐洲三大主要股市今天仍收紅！倫敦FTSE 100指數上漲69.80點或1.20%，以5899.26點作收。法蘭克福DAX 30指數漲48.58點或0.39%，收在12642.97點。巴黎CAC 40指數上揚29.42點或0.62%，收4802.26點。

(中時新聞網)