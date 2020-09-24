新冠肺炎疫情使老街的觀光客消失，台北市迪化街卻在暑熱中，出現一波人潮，不少年輕人捧著兩顆繫上紅線、只有掌心大小的「良緣粽」，來到霞海城隍廟參拜月老。這小巧可愛的良緣粽，正是距離霞海城隍廟不遠的「良品開飯」的招牌產品之一。

許多觀光客會帶著「良緣粽」，到迪化街的霞海城隍廟祈求月老保祐。（圖／翻攝自FB）

良品開飯置身迪化街前端一棟3層樓的百年老屋，是老街上的新店家，1樓店面以木造裝潢呈現台灣古早味，裡頭有幅兩層樓高的台灣名家郭雪湖壁畫《南街殷賑》，2、3樓分別是辦公室和倉庫。除了良緣粽，良品開飯的熱門款商品，還有料多味美的「金華鮑貝南部粽」，顧客李小姐覺得鮑魚很嫩、干貝鮮甜且調味適中，非常好吃。

店內高達2公尺的輸出壁畫《南街殷賑》，呈現百年前的大稻埕風景。（圖／張文玠攝）

「這款粽子是我們特別打造，結合迪化街食材及南門市場老師傅的手藝。」高高壯壯的良品開飯負責人黃哲誠，講話速度很快，他是早期生鮮商品電商「良品嚴選」及農漁產品平台「產地咬一口」的創辦人，2018年底在迪化街開起「良品開飯」這家餐食體驗館，將傳統市場的老手藝一次端上餐桌，「我們做的是食物文創及文化再造！」

結合迪化街的食材及南門市場老師傅手藝的「金華鮑貝南部粽」，出自黃哲誠的創意。（200元／顆）（圖／業者提供）

不過，黃哲誠的創業並非一蹴可幾，「聽父親說，阿公以前是基隆首富，經營戲院和保齡球館等娛樂事業，但失敗兩次。」由於從小就眼見父親不停地還債，讓黃哲誠決定鑽研經營管理，有朝一日要踏上創業之路。

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(中時新聞網)