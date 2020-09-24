成立良品嚴選前的黃哲誠，擁有豐富的工作經歷。研究所畢業後，他在2003年進入「廣達電腦」負責全球物流，令人稱羨的工作背後，其實有苦說不出，「進公司第2個月，我就飛去荷蘭阿姆斯特丹處理併購的工廠，員工全是菲律賓或巴拿馬人，高階主管也不甩我，我除了要想辦法解決問題，還要面對組織鬥爭。」這段經歷，讓黃哲誠學會放下身段及危機處理的能力，日後的工作多是幫老闆解決疑難雜症。

2006年，黃哲誠跳槽到「頂新集團」旗下的「松青超市」，當起總經理特助，負責電子商務的專案。他效仿日本超市推廣地方農產的方式，帶著4位同事，從拜訪「神農獎」得主開始，進而打出「產地直送、水果不甜包換」的促銷方式，不過卻以失敗收場，「當時一次企畫主打一位達人，只好不停地找人，商品的量也不夠全台鋪貨，加上被其他流通業者模仿，自然不了了之。」黃哲誠分析。

年輕時的黃哲誠，每天工作都要幫老闆解決各種疑難雜症，奠定自行創業的實力。（圖／黃哲誠提供）

但這段失敗經驗，卻讓黃哲誠看到創業亮點，「當時是電商起步期，大型電商都要求量化、規模化，產量不大的商品，缺乏被人看到的機會，讓我覺得可以試試看。」2010年間，他拿出500萬元積蓄與朋友合資，成立電商「良品嚴選」，「大家都愛用『良品』或『嚴選』的字樣，我乾脆一次都用。」

成軍初期，黃哲誠找上參加商會認識的「快車肉乾」和「香帥蛋糕」，代操電商業務，成功打響知名度及業績後，轉進農產品產地。

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(中時新聞網)