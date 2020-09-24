新北市新莊區福營國中5年前挑選許多數理資優學生創立「科學普及社」（科普社），這群萬中選一的資優生透過一次次的偏鄉服務，歷經各種挫折後，學習到「接受失敗、探討原因」，並從偏鄉孩子的貧乏生活經歷，體會到對人事物的惜福感恩，也了解「自己的才能，需要拿來幫助他人才有意義」。

9月7日是福營國中開學的第1天，伴著入秋的暖陽，學生們魚貫步入校園，同學一見面便開心的分享暑假發生的趣事，聽到突然響起的鐘聲，學生們快速的進到教室，開始1天的課程，但有1個班級卻與其他安靜早自習的班級不同。

本刊隨著擔任資優班兼科普社導師的李宥霖來到班上，科普社成員們正在班上展開激烈的辯論，「你要多跟他們互動，這樣才有趣，底下小朋友才不會睡著。」今年國2的小丁表示，同學們才剛結束暑假到彰化縣萬興國小為期3天的營隊，開學後要馬上檢討，同學間你一言我一語，雖然用詞尖銳，但從他們認真的神情中，希望營隊盡善盡美的心表露無遺。

學生們在講台上演練教學過程，在黑板上畫著各種科學原理的示意圖，並且請老師來解說要如何解講。（圖／黃耀徵攝）

「就像吸管笛，我做的有聲音，小朋友做的就會失敗，當下滿挫折的。」就讀國2的科普社成員小佑垮著臉，分享暑假到萬興國小當小老師的經驗，「我當下只能鼓勵小朋友，事後研究失敗的原因。」歷經了教學失敗，她明白理論只在紙上，但在實踐上，卻有許多影響實驗成敗的變數，這是在帶領營隊前，她從不知道的。

「科普社」由數理資優班及具有數理、物理、科學長才的學生們組成，每年寒暑假，福營國中的老師們都會媒合科普社的學生，到各偏鄉國小帶領科學營隊，將科學融入生活，科普社成員扮演小老師，帶著小朋友了解生活中的科學原理，進而達到普及科學目的，並扮演國小學童科學啟蒙的角色。而今年也是科普社到偏鄉服務的第5年。

福營國中的同學動手親自做的成品，外觀精緻、品質優良，完全看不出作者還只是國中生。（圖／黃耀徵攝）

彰化縣萬興國小主任范承英表示，學校的小朋友很少接觸到科學方面的實作，福營國中的學生們帶來實驗課程，像是「氮氣餅乾」、「機械手臂」等，小朋友都是第1次見到，「他們都問我，哥哥、姐姐下次還會不會來？」范承英笑著說。

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(中時新聞網)