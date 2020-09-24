新北市新莊區福營國中的「科學普及社」（科普社），每年寒暑假，都會遠赴偏鄉小學帶領學童們做實驗。雖然在課程中，科學實驗難免會失敗，但卻讓科普社學生們理解到，當考卷上的對與錯變為小朋友的喜樂苦惱時，他們除了在課程前謹慎準備外，遇到失敗後，更會積極檢討錯誤，避免重蹈覆轍。

「做實驗的時候，如果小朋友不懂，或者失敗了，我也會跟著很挫折，所以我們上完課之後，中午、晚上我們都會檢討。」國2的科普社成員嘉嘉說。然而，當考卷上的對與錯變成參加營隊小朋友們臉上「開心」與「苦惱」時，這些小老師除了更加謹慎準備課程，遭逢「失敗」時，更會主動追根究柢，避免重蹈覆轍。

今年國3的成員阿勛表示，他聽老師上課時，覺得自己懂就好，但直到第1次上台教學才發現，「讓他們也能理解很難，要把理論理解更透徹。」這些國中的小老師們，雖然年紀小，但規劃課程仍不馬虎，還要在課堂中「埋梗」，讓課程不至於枯燥乏味，以吸引小朋友們的注意力。

科普社社員們從材料準備、課程討論，到實際上場教學，同學們除了學到團隊合作外，更達到教學相長目的。（圖／讀者提供）

推動這個計畫的現任福營國中校長李文旗表示，他投入教育工作30多年，最在乎的是「以人為本」、「適性多元」及「因材施教」。「當初創立科普社主要的原因，其實是想利用社團時間，將具有數理、物理、科學才能的同學挑選出來，並透過社團的時間加以培養。」

科普社於2015年創立，從開始的10幾位，到現在已有近50人，隨著社團成員穩定後，他們開始循序漸進，從社區內國小開始，擴大到各縣市偏鄉小學推廣科學實驗教育，科普社希望利用自己的能力，喚醒國小學童們對科學的興趣。「我希望建立學生『回饋與感恩』，這個最基本的價值觀，服務學習在我心裡是最重要的一塊。」李文旗表示。

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(中時新聞網)