從2015年起，每年寒暑假，新莊福營國中學校都會安排科普社學生們，到各偏鄉小學帶領營隊，普及科學知識，經過一次次的服務過程，這些原本習慣「單打獨鬥」的資優生們，逐漸了解「團隊合作」的重要性；還從偏鄉的國小學童們身上看到學習的熱情，回到學校後，更加珍惜自己所擁有的資源。

回憶起第1次參加偏鄉服務團隊，嘉嘉說，「我第1次睡地墊，超不舒服，也第1次到別人家洗澡，最後半夜2點才睡，但我覺得很好玩。」除了第1次的教學體驗之外，在都市生活習慣的學生們也是第1次體驗克難的生活，更因為「共患難」，與同儕們培養出深厚情感。

「我覺得過程中，學生長大很多，我在學校時儘管訂下許多規矩，但他們還是散散的，什麼東西都要老師準備、收拾；到偏鄉服務時，他們必須自己負責1個課程，那時候該做哪些事他們都很清楚，也都會自動自發去做。」擔任科普社、數理資優班老師長達5年的李宥霖強調。

透過碰到困難、失敗，然後檢討，資優生們逐漸會自動「尋求解決辦法」，而非像在學校中坐以待斃。並且在成功克服每次困難後得到成就感，「我從旁觀察到學生有許多成長。」李宥霖說。

科普社的社員們分成許多組，合作指導每桌小朋友動手做實驗。（圖／讀者提供）

「他們（學生）在學校都自恃甚高，沒有合作的概念，但營隊並非能靠個人完成，他們必須互相幫忙，同學也從中學習到『團隊合作』，看到同學的成長，在旁邊看得非常欣慰。」福營國中的輔導主任李志芬講到學生的成長，除了感動，臉上更滿是驕傲。

許多資優班學生就像小佑、阿勛等人一樣，從小便是「成功案例」，從出生到國中的人生經驗中，因為天生的資質、家庭環境，遭遇的失敗挫折屈指可數；透過到偏鄉服務，學生們才了解自己擁有的一切並非理所當然，還有人什麼都沒有，因此更加珍視所擁有的資源，未來也希望藉著自己的才能，將科學的種子散播各地、生根發芽。

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(中時新聞網)