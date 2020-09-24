【1】李恆隆大撒網 未爆彈剉咧等

檢調偵辦立委集體貪瀆案，監聽前太流負責人李恆隆5年，發現李為奪回SOGO百貨經營權，企圖以「大撒網」方式，透過白手套郭克銘，找朝野立委幫忙運作。除找時力黨主席兼立委徐永明向經濟部官員施壓，就連時力前黨主席、時任立委的黃國昌，也是李、郭亟欲網羅的對象，只是因陰錯陽差沒取得聯繫。

【2】蔣陳對決萊豬 首都市長前哨戰

瘦肉精美豬強勢叩關，衛環委員會成兵家必爭之地。國民黨立委蔣萬安昨靠運氣搶下一席召委，並再下一城，抽籤抽中衛福部排案權。由於蔣萬安與衛福部長陳時中都被視為可能代表藍綠出戰2022台北市長人選，本會期「蔣陳大戰」成台北市長前哨戰。

【3】美眾院通過防強迫勞動法 大陸外交部批評干涉內政

美國眾議院昨日以406票贊成3票反對的壓倒性多數通過《防止強迫維吾爾勞動法》。這項受到爭議的法案，假定新疆生產的所有產品都涉及強迫勞動。大陸外交部昨天表示，新疆事務純屬中國內政，美方沒有任何資格和權利橫加干涉。所謂的「強迫勞動」問題，完全是美西方一些機構和人員憑空捏造的謊言。

【4】政院闢謠 絕非偷借錢給川普家族 兆豐突承貸 曾銘宗疑參貸比太高

美國總統川普女婿庫許納遭爆向兆豐銀行借貸5000萬美元，引發揣測。行政院發言人丁怡銘昨強調這是公開借貸，不是什麼密帳或利益交換，這本書的作者可能搞錯了。曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗則希望兆豐說明為何後來突然承接貸款等3個疑點。

【5】Ella背上長脂肪瘤想手術時直播

陳嘉樺（Ella）23日主持自己的「Ella陳嘉樺 艾拉秀‧娛樂無限」記者會，宣布將於11月14、15日舉辦艾拉秀。她前陣子肩頸痠痛，就醫後發現是左上背長出4公分脂肪瘤，她竟說「我滿開心的，因為我喜歡看切瘤、擠痘痘的影片」，預計11月做手術切除，屆時會錄影，甚至想直播。她樂觀表示，脂肪瘤大多是良性，萬一是惡性就聽老公的話「接受治療，提早退休」。

(中時新聞網)