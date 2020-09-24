美豬進口爭議持續延燒，昨（23）日立法院委員會召委選舉，衛環委員會成新會期指標，而關鍵一票的時力立委王婉諭投給了民進黨立委洪申翰，引發國民黨及網友不滿。沒想到，洪申翰最後竟將名額禮讓給同黨立委陳瑩，遭質疑「騙票」。對此，洪申翰澄清並非讓出，陳瑩本就是第一順位。

對於外界質疑為何抽到召委籤確決定讓出，洪申翰在臉書表示，「其實大家都誤會了」，民進黨在各委員會召委選舉，對於候選人都有順位安排，如果會進入到抽籤，規劃第一順位的召委都是優先選擇，如果抽到兩席，黨團規劃的第二順位才會當上。

此次衛環召委選舉，洪申翰說，因為資歷還淺，原本並無意爭取，但在前一晚黨團打給他，傳達王婉諭委員因自己在一些法案或弱勢議題的主張，表達願意把票投給他，因此黨團討論要把他規劃為第二順位候選人，雖然有點意外，但也同意了這樣的規劃安排。

最後抽籤時，國民黨立委蔣萬安第一個就抽中，民進黨只剩下一席，洪申翰指出，其實當下就已經確定衛環召委是蔣委員跟民進黨團第一順位的陳瑩，後續只是讓程序走完而已，並非什麼「最後卻決定讓出」，但因不希望王婉諭委員誤會，也致電給她，強調過程彼此都沒有惡意，也很謝謝她的支持，相信不管是誰當召委，該支持、推進的法案與議題還是會努力推進，也再次恭喜當選的召委們。

(中時新聞網)