共軍連日派軍機頻繁擾台，甚至飛過海峽中線，挑釁意味相當濃厚，也讓台海情勢再度受到關注，不少人擔心兩岸是否可能爆發軍事衝突？有專家則是提出2項關鍵分析，指出現在如果爆發戰爭，並不是中國大陸的最佳選項。

據《德國之聲》報導，淡江大學戰略研究所副教授黃介正指出，大陸從來沒有放棄對台灣的武力威懾，但近來解放軍的耀武揚威恫嚇，已經發生台灣海峽成為潛在的軍事衝突事件，國際社會與周邊鄰居絕對不宜袖手旁觀。

針對有分析指出大陸目前從未意發動武力犯台，黃介正則說，「大陸現在對台動武，風險高，變數多，害大於利，並不是最佳選擇。」另外，他認為，大陸在台灣周邊展示武力，主要也是關於美國加強與台灣官方交流與合作的反制，以及美國加強在南海的軍事活動的反應。

然而，淡江大學中國大陸研究所前所長張五岳23日在廣播節目中也提到，兩岸倒不是一觸即發就發生戰爭，但未來要做好三項工作，第一，避免誤判；第二，防範意外；第三，做好危機管控；他直言，這些對兩岸雙方而言都要很小心翼翼，避免因為第一槍而引發兩岸戰爭跟衝突。

(中時新聞網)