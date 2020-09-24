全宇昕(6651)送件申請上櫃。

全宇昕成立於91年4月，主要產品為MOSFET、BJT、DIODE及IC等半導體元件，董事長為李建慶，總經理為李徐華，目前股本為2.86億元，109年上半年合併營收為5.27億元，稅後盈餘為4445萬元，每股盈餘為1.71元。

(時報資訊)

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