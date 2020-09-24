《店頭市場》全宇昕送件申請上櫃 07:442020/09/24 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全宇昕(6651)送件申請上櫃。 全宇昕成立於91年4月，主要產品為MOSFET、BJT、DIODE及IC等半導體元件，董事長為李建慶，總經理為李徐華，目前股本為2.86億元，109年上半年合併營收為5.27億元，稅後盈餘為4445萬元，每股盈餘為1.71元。 (時報資訊) #全宇昕 #送件申請 #上櫃 #店頭市場 #MOSFET 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》訊舟小金雞 康全電訊上櫃蜜月行情旺 10:342020/09/23 財經 《店頭市場》多頭擁抱 OTC今年日均量將締新猷 13:242020/09/23 財經 《台北股市》盤中焦點股：聯嘉、廷鑫、泰茂、世芯、康全電訊、盛達 10:002020/09/23 財經 複合式五金百貨連鎖通路商 振宇五金 登錄興櫃 04:102020/09/23 證券．權證 《半導體》宇瞻推線上展 瞄準5G與AI拓商機 12:332020/09/23 財經 凌陽創新今以每股67.5元掛牌興櫃 09:082020/09/23 財經 新聞側寫－加速IPO之路 吳東興家族拿回董座的挑戰 04:102020/09/23 財經要聞 IPO競拍前 基本面停看聽 04:102020/09/23 證券．權證 送件上市櫃廠商 獲利靚 04:102020/09/23 證券．權證 蔡阿嘎無法擔任金鐘評審！全因這三件事沒資格？ 16:342020/09/23 娛樂 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 《通信網路》5G吃到飽設1399跳樓價 遠傳總座：心不甘、情不願 - 財經 - 時報資訊 梁國源：台幣28元將成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 汎德競拍價出爐嚇死人 網警告：勿忘「葬受司」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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