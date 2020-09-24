遠傳(4904)受邀參加年度科技盛會「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」，遠傳總經理井琪於展會的「大師論壇」發表演說，井琪表示，5G時代開啟了無限創新的可能，遠傳將持續精進「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)以及雲端技術，擴大5G生態圈，與策略夥伴共同探索5G新藍海。

井琪以「5G：Connecting the Dots」為題發表演說，她指出，全球已有82個電信業者推出5G，今年底預計會有超過100個5G網路商轉、1.9億個5G用戶，2024年5G用戶更將達到19億個。台灣也在今年7月邁入5G時代，而且讓產業看見了未來的機會。

根據國際調研機構DataReportal調查，台灣的智慧型手機使用者中，有69%每天使用、81%隨身攜帶，每人平均安裝30個應用程式。而從遠傳的數據觀察，因疫情造成國人無法出國旅遊，國內觀光景點行動上網使用量大幅增加，花東縱谷、澎湖、馬祖等國家風景區上網流量分別成長了855%、1083%、746%。

井琪指出，消費者對行動上網的需求持續增加，但行動數據與語音需求皆下降，是電信產業面臨的挑戰；不過，遠傳在5G看到了機會，5G可提供更多企業解決方案，搭配大人物以及雲端技術，遠傳已在智慧製造、遠距診療、AI欺詐識別耕耘有成，期待能與各行各業的更多策略夥伴攜手合作。

(時報資訊)