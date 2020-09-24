社團法人中華民國不動產協進會第十六屆理事長張麗莉與新任理監事正式上任，理事長張麗莉指出，不動產協進會每年主辦國家卓越建設獎，2020在嚴峻的疫情考驗下順利落幕，此外，台灣也從2020全球卓越建設獎手中，抱回三座金獎和五座銀獎。2021年的國家卓越建設獎和全球卓越建設獎正如火如荼地準備啟動，10月5日將召開參賽說明會，邀請國內公私部門參與全球卓越建設獎，為台灣之美發光。

在國內為數眾多的建築類別獎項中，唯有國家卓越建設獎鏈結全球，能夠讓台灣的優秀建築作品在追求卓越的同時走向世界舞台。張麗莉理事長希望國內公私部門能夠繼續勇於參賽，將台灣優秀的不動產作品帶往全球。正如同協進會歷任理事長一再呼籲的口號一般，她期望台灣不動產業界能夠繼續「追求卓越、榮耀全球、台灣發光」。

張麗莉理事長在擔任國際事務委員會主任委員任內，於去年起假台北君品酒店首創舉辦每季一次的Morning Talk活動。除了透過這樣的早餐聚會凝聚向心力外，更透過英文短講練習，讓國際事務委員會的成員能夠在培養宏觀國際視野的同時，訓練自身英文演講能力。正因為知道肩負民間外交的重任，也抱持著養兵千日用在一時的心情，期望未來在國際場合上有需要發表看法和觀點的機會時能夠辯才無礙。

不動產協進會新任主任委員唐國維先生，在承續這樣的傳統前提下，也呼應張理事長期望熱絡北、中、南不動產業界互動的政見，因此計畫擴大辦理Morning Talk，未來要走出台北，不定期移師中南部舉行。改選後首場Morning Talk計畫於11月25日一早舉辦，帶領成員前往台中。

(時報資訊)