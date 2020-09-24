看好東南亞市場網路人口規模和電商經濟強勁的成長力道，網家(8044)成立PChomeSEA，並與東南亞五國在地領導電商平台合作，除了網家集團旗下自營的泰國PChomeThai，還包含越南Tiki、新加坡Qoo10、印尼Blibli、馬來西亞Youbeli等網站，帶領台灣商家一次搶進東南亞五國市場，結合在地電商合作夥伴的銷售通路及行銷資源，提供完整代操服務，整合台灣集貨、寄倉、代理清關等國際物流服務，協助台灣近百萬的中小企業走向海外。

網家董事長詹宏志表示，東南亞網路人口規模龐大成長迅速，電商經濟成長力道強勁，加上近期國際情勢的發展趨勢，台灣擁有大量優質的商品條件，且地緣特性上有利於串連東北亞與東南亞，今年以來世界各國實施各項邊境管制的措施，也讓更多國際商務活動停滯，希望能提供一個完整的跨境電商服務，讓台灣廠商能把商品賣向東南亞市場。此次成立PChomeSEA與東南亞五大指標性在地領導電商平台結盟，讓台灣中小企業商家能一次進入東南亞泰、越、新、馬、印五國市場，將可提升台灣商品國際能見度。

網家在泰國自營的PChome Thai，近年來以跨境電商模式在泰國主推台灣商品有成，泰國消費者可用泰文選購近百萬台灣商品，不僅銷售業績屢創新高，今年疫情爆發以來至今，訂單數及交易額更已成長超越去年同期10倍。

PChomeSEA此次與東南亞五大指標性電商網站的結盟，不僅能將PChome 24h購物在庫物件的銷售場域直接擴大到整個東南亞市場，PChomeSEA更扮演了台灣最大東南亞市場代營運商的角色，讓台灣商家可免費加入將商品一次賣到五個國家，還提供所有台灣優質商家最完整的代操服務，包含商品資訊的當地語言翻譯、當地開箱影片、本地網紅推廣、落地關鍵字、社群廣告推播、專屬行銷活動以及當地電商平台大促購物節等各項行銷推廣服務，加上台灣集貨、寄倉及代理清關等物流服務，及無需開通外幣帳戶，即可透過台幣提領貨款等，真正為台灣商家完整解決跨境東南亞市場所面臨的各項痛點。

此外，另一家電商蝦皮購物自2015年起，陸續開通台灣及東南亞七國市場，今年受全球疫情影響，國外觀光客銳減的同時，也刺激了品牌加速線上轉型、拓展市場範疇，不僅將經營資源轉移至線上，更放眼海外市場。據蝦皮購物資料顯示，在疫情前已有上萬台灣品牌賣家加入「台灣跨境」，而在疫情影響的上半年，跨境店家數更有2倍的成長，並累計協助數百萬件台灣商品銷往新加坡、馬來西亞、印尼三個市場，藉由線上銷售協助品牌平衡整體營運。

(時報資訊)