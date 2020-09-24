臺企銀（2834）近年致力實踐企業社會責任，今年首次參加「AREA亞洲企業社會責任獎」，即獲「社會公益發展獎」肯定。主辦單位亞洲企業商會23日舉行線上頒獎典禮，臺企銀由董事長黃博怡預錄得獎感言、並播放相關內容影片，將努力及理念推廣至全亞洲。

「AREA亞洲企業社會責任獎」由非政府組織「亞洲企業商會」舉辦，以認證及表彰推廣永續發展和負責任發展的企業為宗旨。獎項於2011年開辦、2015年開始將獎項推廣至全亞洲，已成為亞太地區企業界每年重要評鑑活動之一。

臺企銀此次以「一青、二老、三創」為主軸、輔以推行的「銀髮樂齡學堂」計畫，首次參加「社會公益發展獎」項目評比、並順利獲獎，為今年2度入選「天下CSR企業公民獎」前100強企業殊榮後，再獲CSR相關獎項肯定。

臺企銀指出，該行在精進獲利同時，也思考創造公司對整個社會正面的存在價值，致力幫助青年創業及就業、支持銀髮長輩照顧、聚焦創新創業創意產業發展，理念與AREA的宗旨契合，因此首次參加評比便獲得主管單位肯定。

臺企銀表示，除了致力於扶持中小企業發展，近年更以實際行動在環境保護、社會責任及公司治理3方面落實企業社會責任。未來將秉持「傾聽企業的聲音，回應這塊土地的需要」，善盡專業銀行價值，期望與臺灣土地、企業與人民共同邁向第2個百年基業。

(時報資訊)