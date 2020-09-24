行政院長蘇貞昌23日主持「行政院青年諮詢委員會」第2屆第3次會議，指出「高手在民間」，歡迎並感謝各界參與公共事務，勇於提出所想所見、促使國家更好，同時鼓勵各部會聽取青年意見，為年輕人搭建舞台，使他們的人生更精彩。

蘇貞昌感謝各委員熱心參與公共事務及青諮會，共同關心如何讓國家更好、讓青年更能發揮。他回憶第一次當行政院長時，委員陳昱築在青年國是論壇向他表達反對學校體罰，後來入法，顯見當時青年主張的事情獲得採納。

蘇貞昌表示，年輕人能飛天鑽地、不受拘束的發揮，想法很靈活，所以他一直鼓勵政府多聽取年輕人意見，擔任院長時要求部會首長不要拘泥，時常「歸零」、多思考有無更好方法，也請各部會儘量讓年輕人有機會，為年輕人搭好舞台、能演出精彩，人生才會精彩。

此次青年諮詢委員會共有3件新提案，包括擴大民間團體的國際參與、強化原住民合作事業的整體發展、以及爭取國際非政府組織來台設立據點，後續由副召集人政委唐鳳接續主持會議。

針對「提升台灣民間團體、學術研究單位、非營利組織與社會創新組織之國際參與」提案，唐鳳請外交部研議依經濟部「社會創新組織」定義，在不排擠其他重要施政、預算科目，增列參加國際交流預算，必要時請經濟部提供相關支援。

此外，各部會可考慮適度放寬民間團體、現有非營利組織等定義，讓社會創新組織可從事國際合作、國際開發的交流與推廣。由於現在有許多不同型態的組織團體，唐鳳請外交部召集專家學者研究評估，建立參與模式。

對於「為強化原住民合作事業整體發展，建議中央與地方統整輔導方案，並積極落實各項輔導措施」討論案，唐鳳表示，請內政部以1年為期程，檢討原住民族勞動合作社等各類合作事業法律位階認定，合作事業不限於原住民族，亦將社會創新組織納入。

針對上述涉及事業部分，唐鳳請內政部研修合作社法或另立專法。此外，「合作事業推動地方創生中長程計畫」雖已報院審核，唐鳳仍請內政部考量納入合作社平台串連與相關運作機制。本提案請原民會一同協作、使平台順利運作。

至於「完備我國爭取國際非政府組織（INGO）來台設立據點策略與相對應實施計畫」，唐鳳表示，外交部將在官網設立INGO來台設點雙語資訊專區，提供有關INGO來台設點等核心資訊，相關部會也可與外交部網頁建立超連結，便利INGO查閱。

另外，唐鳳亦請內政部等部會儘速完備相關法令，建立友善制度。至於有給職外籍實習生部分，則請勞動部依個案處理。

(時報資訊)