百貨週年慶即將開跑，台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網於9月29日推出momo《專櫃美妝超級週年慶》，遠百(2903)則由台中大遠百打頭陣，富邦媒預估將推升相關業績年成長80%，遠百則期望週年慶既有店加上首度加入熱戰的遠百信義A13，力拚全線增加15%，突破130億元。

各大百貨週年慶將近，美妝保養品買氣蓄勢待發，電商及各大百貨亦針對美妝保養品祭出優惠折扣，希望衝高週年慶業績。

根據momo站上銷售統計，由於momo商品齊全度更趨完整，除了年增10%品牌進駐，商品數也提升30%，更能滿足消費者不同的使用習慣及需求，9月至今美妝保養商品銷售年增成長高達70%；若依專櫃保養品類選購趨勢來分析，受上半年新冠肺炎疫情長期戴口罩及夏季氣溫屢創新高影響，「保濕、滋潤、明亮、美白」四大功效商品最受消費者青睞。

看好愛美商機，momo購物網為即將到來的週年慶暖場，9月29日搶先開跑《專櫃美妝超級週年慶》，瞄準消費囤貨朝，momo網羅逾300家知名美妝品牌，包含蘭蔻、資生堂、SK-ll、契爾氏、品木宣言等，集結超過1萬5000件商品提供選擇，更祭出「專櫃正貨1元搶」、「狂送50萬momo幣」、「下單抽Macbook」等好康回饋，預估推升相關業績年增80%。

在遠百部分，面對2020年新冠肺炎疫情對全球帶來前所未見的挑戰，遠百力求把消費環境打造得更安心，2020遠東百貨全台超強週年慶列車自9月24日出發，TopCity台中大遠百打頭陣祭出優惠三重奏吹起搶購號角，全館化妝品9折起、內睡衣8折起、百貨服飾7折起；緊接著10月8日由遠百信義A13接力，第3棒由新竹大遠百10月15日開跑，旋即MegaCity板橋大遠百、遠百桃園、遠百嘉義、高雄大遠百10月22日啟動，10月29日遠百寶慶、遠百花蓮、台南大遠百加入，11月12日由遠百板橋中山壓軸登場。

遠百表示，週年慶期望既有店交出8%成長，業績達到122億元，加上首度加入熱戰的遠百信義A13回饋最高21%，力拚全線增加15%，突破130億元佳績。

(時報資訊)