亞泥(1102)2018到2020年連續三年獲得AREA亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Enterprise Awards)，亞泥總廠長張志鵬表示，今年5月，花蓮廠才獲得國際肯定，取得ISO 14067產品碳足跡標準、ISO 14046產品水足跡標準，以及BS 8001循環經濟商業模式成熟度取得最佳化(Optimizing)等級，成為全球水泥業第一家，同時取得循環經濟標準以及水泥產品碳足跡、水足跡認證的水泥公司，如今再度獲得評審青睞，拿到亞洲企業社會責任獎，成為水泥業界環保領頭羊，不但對全體同仁是莫大鼓勵，更是支持大家努力不懈，精益求精的最大動力。

除了上述獎項外，亞泥近來獲獎連連，不但奪下AREA亞洲企業社會責任獎「循環經濟領導獎」，近日也榮獲「SGS 2020 CSR Awards企業社會責任獎」的「菁英獎」。亞泥說，將繼續秉持著取之於社會、用之於社會的經營理念，推動「綠色永續循環」和「永續治理循環」的無限雙環，落實整合環境面、社會面、公司治理面等永續議題，展現回饋社會決心，擴大正面影響力。

亞泥強調，水泥產業是國家基礎工業之一，更是民生與國防工業，不可取代的材料，因此，在經濟發展和環境復育之間，亞泥多年來努力尋求平衡點，讓產業和環境能夠和諧共生。

(時報資訊)