PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

下屆國民黨黨主席是誰？這個問題成不少藍營支持者與韓粉討論焦點。網友認為，就目前情勢仍為前總統馬英九、前新北市市長朱立倫與前高雄市市長韓國瑜最有勝算。現任黨主席江啟臣曾傳出拋棄「九二共識」，讓馬與榮譽黨主席連戰等多位大老不滿，且勢單力薄恐難連任；但也有人認為，江沒功勞也有苦勞，國民黨在他帶領下仍算有搶到聲量跟版面。

網友在PTT論壇發表《國民黨江啟臣主席會連任嗎？》表示：「他真的也是沒有功勞，還是有苦勞啦！算是有拿到討論的聲量跟版面，不是嗎？不喜歡朱立倫真的太會算了，感覺重要時刻都缺席，很邊緣的一個人。反而覺得江雖然如此薄弱，也就這樣撐下來了，是不是該給他一個連任主席的機會，大局為重？大家覺得呢？」

文章一出，討論熱烈。有人直言：「連戰、馬英九很生氣了，江啟臣要拋棄九二共識。」其他持反對意見的網友表示：「一任過渡主席已經是人生高峰」、「連任是要爽死民進黨嗎？」「我認為機率極低」、「我認為下一任黨主席有可能是朱立倫」、「下任黨主席當然是我大韓總，怎麼會是朱」、「目前看來還是馬、朱、韓最有可能」。

也有支持江啟臣的網友表示：「青壯派好像都挺江啟臣」、「真的沒有功勞也有苦勞」、「感覺國民黨有在改變」、「2022選戰，國民黨的態勢不錯，朱立倫這個精算師，他這時就想當黨主席打勝戰了，這種人不是很討厭嗎？屎缺的時候 他就丟給江啟臣」。

(中時新聞網)