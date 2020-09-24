據近兩天的短期綜合聲量比較，綜合即時新聞社群聲量、新聞聲量，與GoogleTrends等聲量指標數據，蔡英文以73.42%大勝柯文哲、韓國瑜、馬英九。(擷取自聲量看政治)

子儀艦官兵日前下單訂了88杯冬瓜檸檬，因共軍擾台，臨時出任務無法如約領取，蔡英文總統22日視導子儀艦所屬海軍146艦隊，特地前往該店買了150杯飲料，飲料杯上還寫上「勤務辛苦了，國家感謝你們」。對此，據近兩天的短期綜合聲量比較，綜合即時新聞社群聲量、新聞聲量，與GoogleTrends等聲量指標數據，蔡英文以73.42%大勝台北市長柯文哲、前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，蔡英文前往澎湖，親自到飲料店向因國軍緊急任務而被迫棄單的店家致歉，並表示自己是來付錢，且感謝店家對國軍的支持。此舉讓資深媒體人黃暐瀚感嘆表示，在野黨的政治人物不懂此道，民進黨恐將萬年執政。該粉專則認為，蔡身為三軍統帥與總統，能在非選舉年仍如此作為，亦非所有政治人物都能做得到的。

該粉專根據近兩天的短期綜合聲量比較，綜合即時新聞社群聲量、新聞聲量，與GoogleTrends等聲量指標數據。若以蔡英文、柯文哲、韓國瑜、馬英九四人相比，蔡英文以73.42%大勝其他三人。至於柯文哲、韓國瑜、馬英九則分別為4.68%、9.35%、12.56。

該粉專也提及，在蔡英文以外，前總統馬英九聲量勝過韓國瑜與柯文哲兩人，而韓國瑜又勝過柯文哲。柯文哲這兩日的聲量在四人之中，敬陪末座。四人的聲量議題，除了兩岸，還包括美豬、美牛等其他共同或個別政治議題，綜合而言，蔡英文獲得超高討論量。

(中時新聞網)