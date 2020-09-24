今（24日）起東北風增強，全台降溫有感，迎風面地區雨水移入，濕濕涼涼的天氣將持續到周末。台北市高溫驟降，和昨相比一口氣掉7度，秋意濃。氣象專家戴立綱指出，下周中秋節連續假期，中南部適合賞月、烤肉；北部、東部雲層厚，想看月亮得碰碰運氣。

東北風增強，今各地降雨機率提高不少，尤以位在迎風面的北部、東部為甚，一整天都有短暫陣雨機會。其他地區多雲到晴，中午過後山區及近山區平地有陣雨或雷雨。

氣溫方面更明顯，北部高溫跌至27度；台北市昨高溫約34度，足足差了7度。中南部及東部今高溫34、35度，但低溫也降至21至23度，溫差相當大，早晚出門應適當穿著。

中天新聞台氣象主播戴立綱指出，隨著鋒面接近，北部天氣轉涼，中南部晴朗依舊、高溫炎熱。今晚起北部海面風浪變大，提醒民眾入夜後偏冷，應做好保暖。

下周四（10月1日）是中秋節，也是連假首日，戴立綱預告，北、東部雲多，「雲縫中看月、台北東邊偶陣雨」。想賞月最好往南走，中南部天氣佳，相當適合戶外活動。

(中時新聞網)