敏實集團旗下—淳安(6283)搶攻車載鏡頭模組，成果逐漸顯現，在車載鏡頭出貨逐步放量下，淳安電子8月合併營收1.85億元，年成長68.53%，創下單月歷史新高，隨著車聯網及自駕車時代來臨，淳安董事長秦國峰表示，以淳安的研發製造優勢，結合敏實集團在全球汽車零組件銷售網，可望在車載鏡頭市場逐步實現布局成果，2021年營收可望見到大幅成長。

淳安電子於2017年由敏實集團入主後，全力搶進車載鏡頭領域，淳安電子亦舉辦車載產品展示記者會，台北市長柯文哲率市府團隊到位於台北內湖的淳安總部，由秦國峰向市長及團隊介紹台灣汽車電子的競爭力。

身為上市公司最年輕董事長的秦國峰精通國英日三種語言，重視研發，集團研發人員佔比達36%，成為公司攻占新能源車和安全駕駛領域的優勢；在敏實集團的協助下，自2017年至今，3年時間淳安從傳統車用零件轉攻汽車電子市場，自駕車最重要的車載鏡頭模組已經開發：倒車影像、環車影像、距離偵測鏡頭及車內鏡頭，不論在品質(散熱及可靠度)、技術水準都領先同業，淳安也獲得2020年天下雜誌「快速成長一百強」企業名列29名，是榜單上唯一以車用電子發展的上市公司。

隨著車聯網及自駕車時代到來，車用鏡頭需求量大增，淳安電子快馬加鞭進行策略聯盟；淳安投資4.2億取得鴻海(2317)集團旗下鴻騰精密以及日本夏普合資的FIT Electronics Device Pte.Ltd.(簡稱FITED)51%股權；FITED在車用鏡頭有10年的研發技術能力，另有無錫廠區的產能挹注，加上敏實運營工廠的經驗，淳安與FITED的結合共同推展市場，未來營收可望加倍成長。

車載鏡頭佈局發酵，反應在淳安營收上，淳安8月合併營收達1.86億元，年增68.53%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為8.51億元，年成長17.06%。

秦國峰表示，結合淳安的研發製造優勢及敏實集團在全球汽車零組件銷售網全力搶攻車載鏡頭市場，淳安的超高畫質鏡頭可望在未來5到10年成為ADAS車載鏡頭領頭羊，2021年營收可望大幅成長。

(時報資訊)