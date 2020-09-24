台灣暴增新冠肺炎輸出19例，國內社區真的安全嗎？中央流行疫情指揮中心昨(23)日公布此消息，並告訴國人19例匡列接觸者檢測全陰性，以釋眾疑。對此，台大醫院小兒部主任黃立民說，他深信台灣社區有潛在感染者，應加強第一線醫師採檢量，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也分析，台灣輸出案例暴增的2個可能。

近半年來，台灣疫情趨於穩定，自4月底起國內就不曾出現本土案例，其他新增案例全是境外移入，不過6月底日本女學生返日確診後，台灣疫情又進入另一階段，不時出現台灣輸出案例，昨公布新增菲律賓18例及日本1例，台灣已累計38例境外輸出(有幾例已被排除)。幸運的是，這些案例接觸者逾千人，不論核酸或血清檢測全都陰性。至於台灣為何能阻斷病毒於境內，外界一直有一種聲音：台灣社區真的安全嗎？

聯合報報導，感染專家黃立民深信，台灣社區仍有潛在感染者，盼第一線醫師加強檢驗量。施信如也指出社區有潛在確診。對於昨天輸出病例爆量，一口氣增加19例，她分析有2個可能，第一種是在台移工有少量感染者；第二個則是菲律賓和日本的檢測方式，與台灣不一樣。

指揮中心昨公布的輸出病例，有18名菲籍個案為8名男性及10名女性，分別在台從事作業員、家庭看護工、船員等工作，離境日期介於8/19至9/11，皆於入境菲律賓時採檢陽性。18名個案在台接觸者共匡列372人，應採檢202人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。另1名日本籍個案為50多歲男性，9/14返國採檢抗原檢驗結果呈陽性，但9/20及9/21日本政府以核酸檢測複驗結果為陰性；個案在台接觸者共匡列1人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

(中時新聞網)