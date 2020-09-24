小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（24日）財經重點。

【1】台積電高雄設廠？「還沒規劃」

台積電董事長劉德音23日指出，2020年雖有新冠肺炎疫情及美中貿易戰兩大變數，但疫情帶動遠距商機大成長，許多小眾技術開始被大量採用，因此帶動晶片強勁需求。至於太平洋的兩岸各自建立自己的生產鏈，雖有地緣政治的壓力浮現，台廠唯有提升自我的技術能力方能自保。

【2】汎德IPO奇觀 競拍搶破頭

汎德永業新股上市初次募股（IPO）案因套利空間逾八成，十分誘人，競拍掀起搶標熱潮「未演先轟動」，23日競拍開標結果，不但最高價衝上381元，較同日興櫃均價328.7元高出近16％，加權平均得標價為285.9元，也比底價高出1.7倍，且競拍參與投標單筆數17,172筆，合格標單15,740筆，雙創105年競價拍賣制度上路來新高。

【3】FENB賤賣案 永豐金緊咬張晋源

永豐金控與永豐銀2019年因美國遠東銀行（FENB）賤賣案對摩根士丹利、永豐銀前總經理張晋源提告，其中對摩根士丹利的訴訟已在2020年7月和解，對張晋源的訴訟則於23日在台北地方法院第三次開庭，庭中永豐首度曝光與摩根士丹利的和解筆錄內容，強調摩根士丹利提出的六大聲明證明已盡到善良管理人義務，將全案翻轉是張晋源的決定。

【4】9月PMI美強勁擴張 歐停滯

美歐9月經濟活動繼續強弱分明態勢！根據IHS Markit調查指出，雖然美國9月綜合採購經理人指數（PMI）略遜於8月，但整體仍呈現強勁擴張。至於歐元區則因擔憂新冠肺炎疫情復燃，導致整體經濟活動幾乎陷入停滯。

【5】美元指數偏弱 專家：台幣28元成新常態

新台幣升值將成新常態。元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源23日表示，新台幣今年來處於內外夾攻的局勢，台灣基本條件強力支撐，且美元指數偏弱，與各主要貨幣對美元的升貶幅度分析，台幣今年是最強的，今年第三季出現最大的升值力道，估計第四季會更強，及至2021年底，新台幣對美元匯率都偏強，「28元將成新常態」。

(中時新聞網)