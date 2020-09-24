國慶預演，雷虎、F16飛越總統府。（圖／杜宜諳攝）

臉書網友留言。（圖／翻攝自「中時新聞網」臉書）

大台北市區上空早上約莫六、七點間，出現「戰機」高速掠過，不僅發出「轟隆隆」巨響且戰機不只一架，讓不少民眾大一早被吵醒，嚇破膽以為兩岸真的開戰了！據了解，這是幻象等戰機在為國慶預演做路線勘查，並非特殊狀況，請民眾不必擔心。

今日PTT論壇被一連串「戰機」文洗版，網友紛紛發表「戰機高速掠過台北市區」、「戰機高速掠過台北市區」、「總統府上空戰機呼嘯而過好幾趟」、「哇靠！大安區飛過戰機！！」「台北人是不是平時沒看過戰機阿？」文章，討論極為熱烈。

網友們紛紛留言：「對！超級大聲！而且有兩波」、「超恐怖」、「嚇死人」、「有夠大聲！直接被吵醒」、「我大安區聽到嚇死，失眠到現在」、「剛有聽到，東區超大聲怕.jpg」、「正想問，還想說是不是飛彈？」「大陸如果要打台灣，第一個就是打台北」、「共軍真的打過來了？」「兩岸真的開戰了？」「打起來了？」

據了解，其實這是早上幻象等部分表演機在為國慶預演進行路線勘查，所以並非特殊狀況，請民眾不必擔心；後續還有陸航CH-47一架、AH-1w眼鏡蛇直升機二架，稍後又會有F-16三架、3架雷虎小組AT-3三架飛過台北市上空。消息一出，也釣出「專業網友」現身說明國慶預演各戰機出演日期與型號。

(中時新聞網)