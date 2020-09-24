大陸廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生24日在陸媒《環球時報》撰文〈兩岸和平發展仍要爭取國民黨〉指出，對於國民黨，雖然許多網友怒其不爭，但是作為沒有完全否定「九二共識」的政黨，大陸仍然必須抱著關切的態度，仍然歡迎國民黨參與兩岸交流合作，仍然希望國民黨在維護兩岸關係和平發展的進程中發揮重要作用。從台灣現在的政治力量來看，國民黨雖然遭遇「三連敗」，依舊具有較強的政治實力，仍然是台灣台灣最大的「在野黨」。在一定程度上，要理解國民黨面對的政治現實。

張文生強調，當然，不論國民黨在朝或在野，都不應當主張「台獨」，這一點，國民黨應該說基本上做到了，這也是大陸仍然希望團結國民黨，維繫兩岸政黨交流的最基本的前提條件。

文章表示，國民黨如今面臨的困境與台灣所處的大環境有關，也與國民黨自身有關。從大環境看，中美對抗給蔡英文當局推行「親美反中」政策提供了機會，而台灣社會輿論又幾乎一面倒地跟著西方價值觀主導的方向發展，使得主張「和中」政策的國民黨有力使不上，處處被動。從國民黨自身看，黨內山頭林立，各懷私心，無法團結一致對抗民進黨當局的打壓，同時，試圖接班的中壯世代缺乏魄力，無法聚攏黨內的各方政治勢力。這些都使得國民黨和藍營的支持者深感失望，因此導致國民黨的支持票源流失。而在選舉、罷免投票中一敗再敗，則更進一步加深國民黨支持者的失望。

張文生說，台灣國民黨支持者的失望情緒也傳播到大陸網民的心中，尤其是台灣一些統派人士在大陸新媒體公開指責國民黨的無能和背叛，影響了很多大陸網民對於國民黨的政治態度。

當然，國民黨在大選之後對於「九二共識」的錯誤甩鍋也是引起大陸網友很大不滿的地方。國民黨內先是有人把選舉失敗的責任推給「九二共識」，提出要檢討「九二共識」，認為「九二共識」不合時宜；後來在兩岸論述中雖然承認「九二共識」的歷史貢獻，但是給「九二共識」套上了「中華民國憲法」的前提，主張「以基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，並尋求互動方式的與時俱進」。

顯然，國民黨正試圖改變它原來的大陸政策立場，也正在修正它參與兩岸互動的方式，這一傾向在近期舉辦的海峽論壇之前國民黨對於是否派團出席反覆猶豫的態度上表現得特別明顯。

文章稱，國民黨對於「九二共識」的搖擺不定，對於兩岸互動的猶豫反覆，是引起廣大網友極度反感的焦點。國民黨猶疑、模糊的態度，是國民黨缺乏中心思想的表現。國民黨的這個毛病向來是兩岸學界的批評物件，但是從上世紀90年代以來，國民黨的這個毛病不僅沒有改變，反而有愈演愈烈的趨勢。綠營仍然把握著台灣輿論主導權，只要綠營一批評，國民黨就腿軟，不知道該往哪個方向走。

(中時 )