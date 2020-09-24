衛生福利部舉辦「第六屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，公開表揚自部屬27家醫院的醫事與社工人員中，遴選出65位表現卓越且足為表率的楷模，其中，基隆醫院共有3位人員獲得殊榮，分別是「資深典範獎」陳彭嫈臨床心理師，「優良獎」吳錦繡社工師及「閃亮新人獎」徐軒毅藥師。
衛生福利部次長薛瑞元指出，各位獲獎者都是克盡社會責任與善盡公醫使命的敬業熱忱，並勉勵所有部屬醫院的同仁能持續為營造更優質的醫療環境而努力。
榮獲「資深典範獎」的陳彭嫈臨床心理師，自我期許能在個案再犯預防、全人醫療及五全照顧上持續貢獻己力，並且莫忘初衷。
獲頒「優良獎」的吳錦繡社工師指出，此次得獎也是對整個團隊的肯定，我們將繼續用滿滿的愛灌溉需要的家庭，一起為早療兒童付出、努力。
獲得「閃亮新人獎」的徐軒毅藥師說，自從考取藥師合格後，便決定為民眾奉獻所長，期望能協助民眾了解及增進藥物知識。
基隆醫院林慶豐院長除恭喜及勉勵獲獎同仁外，並表示院內還有許多優秀的人員在默默付出與努力，應一併給予感謝及肯定。基隆醫院不僅具有百年歷史，更擁有優質的醫療團隊，在此刻疫情未明朗的情況下，讓我們齊心攜手守護民眾的健康。
(中時 )
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