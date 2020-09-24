知名作家兼主持人吳淡如，因為考上湖南大學岳麓書院博士班，今年7月在臉書公開宣布要「退休」，不過許多人仍力邀她開新節目主持，其中東森電視台更開出月入72萬的待遇，但她仍舊不為所動婉拒邀約。

根據《鏡週刊》報導，吳淡如考上湖南大學岳麓書院，但礙於疫情影響只能改成線上上課，其餘時間就是拿來上甜點、蠟燭課以及陪女兒，還不時在網路上與粉絲交流心得，可以說過得相當愜意，不過東森相中她的主持功力及在臉書業配能力，因此積極遊說她復出主持電視節目，內容是一星期主持3集，每集6萬元的價碼，估算一個月就能有72萬元輕鬆入袋，不過仍被她婉拒。

對此吳淡如經紀人證實確實有接到邀約，但考慮後已婉拒推掉，至於拒絕原因則未透露，但根據估算，吳淡如至少有2億身家，以她「雞蛋不要放在同個籃子」的理財方式，光靠版稅、投資房產的收入，就足以下半輩子不愁吃穿。

當時吳淡如考上岳麓書院歷史博士班時，曾開心表示：「我退休了，我要去念博士」，更強調去念書純粹是樂趣，只為自己喜歡的事才做，而念博士班也不是要去教書，強調自己沒耐性也沒興趣。

(中時新聞網)