立法院常設委員會23日進行召委選舉，攸關美豬議題攻防的社會福利及衛生環境委員會成了各黨的重點目標，而關鍵一票的時力立委王婉諭投給了民進黨洪申翰，想不到洪申翰卻在當選後將召委的位置禮讓給同黨籍的立委陳瑩；面對質疑聲浪，王婉諭也在臉書說明投給洪的原因。然而，時事評論員黃士修則在臉書嗆，「從今起請正名：小綠燈媽媽」。對此，時代力量黨團總召邱顯智也說話了。

王婉諭在選舉結束後也在臉書寫下，洪申翰與她在諸多兒少的相關議題上有非常緊密的合作，例如與兒少代表的座談、國際兒童人權公約的落實與推動、氣候變遷議題如何建立機制讓青年更發聲等，還有冷門的《精神衛生法》洪申翰都有關注，對於如何給下一代更好的成長環境，相信和洪委員的目標都是一致的，因此決定支持洪做召委。

至於，洪申翰禮讓召委，王婉諭直言，「雖然意外，也感到有些遺憾。但，我們的改革初心不變，也呼籲新任召委能夠共同積極，為了弱勢、為了兒少權益，儘速排審相關法案。」

然而，黃士修則在臉書批評，「選舉時為求選民快速認識，才穿『小燈泡媽媽』制服。我不予置評。王婉諭說，選上後就沒有再用了。胡說八道。妳的每一篇臉書文宣，至今都在消費小燈泡的圖騰。妳寫了長文，說要把衛環召委票，投給洪申翰。那個也寫了長文，狡辯自己執行黨意速審國土法的洪申翰。洪申翰轉手就把召委讓給陳瑩，那個當年速審勞基法的一分瑩。」

黃士修也指出，「民眾黨為了監督制衡，願意放下歧見，在召委選舉與國民黨策略合作，時代力量顯然不是這麼想。時代力量終究是民進黨側翼，走了的是小綠，留下來的也是小綠」、「請大家一起正名，阻止小綠燈媽媽繼續消費小燈泡。」

針對此事，邱顯智在臉書強調，「我以為，政治立場再怎麼不同，一言一語的往來批判，仍然有一些共同的底線。政治上的批評，每個人都可以有自己的意見表達。但是，根本不該扯到他人的傷痛。上次是李來希，這次又來了一個。在我眼中的王婉諭，是用盡一切力氣，要把事情做好的好夥伴。」他也說，王婉諭在公領域的表現，本就是可受公評之事，但是，她沒有承受這些惡意責難的義務。

而網友見狀後也紛紛留言寫下，「理智與同理心是...這社會上不少人都缺少的特質。王委員加油」、「王委員真的很不錯很認真」、「只能說現今政治就是如此。得要有勇氣面對」、「我們沒有投廢票不錯了」；但也有另一派網友認為「小綠燈泡媽媽無誤！真的為了下ㄧ代應該要反瘦肉精」、「在美豬議題上，王不應該支持民進黨，畢竟這攸關全台灣人民的健康」、「對她是大大改觀」。

至於，洪申翰為何抽到召委籤最後卻決定讓出，他也在臉書向大家說明，表示這次衛環召委的選舉，因為資歷還淺，所以原本並無意爭取，但黨團打給他，傳達王婉諭委員因為他在一些法案或弱勢議題的主張，表達願意把票投給他。也因此，黨團找他討論要規劃為衛環第二順位的召委候選人，第一順位是之前就表達意願的陳瑩委員，收到電話的當下，雖然有點意外，但也同意了這樣的規劃安排。

洪申翰指出，抽籤時，蔣委員第一個抽就抽中了，所以本黨只會有一席，其實就已經確定了這會期衛環的召委就是蔣委員跟本黨團第一順位的陳瑩委員，後續只是讓程序按照原本的規劃走完而已。並不是什麼「最後卻決定讓出」。

(中時新聞網)