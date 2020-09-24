大陸女星范冰冰2018年捲入「陰陽合同」逃稅風波，遭罰款40億，演藝事業和形象墜入谷底，復出路更是走得艱辛，近2年都沒有新作品。不過，她最近接受訪問，透露已經在籌備新的電影劇本，等待劇本完成就能拍攝，對粉絲來說，無疑是振奮人心的好消息。

范冰冰剛歡度39歲，爆出復合前男友李晨，但她沒有多做回應，將重心放在如何重返演藝圈，近日接受陸媒訪問，表示手中有一個正在處理的劇本，等劇本完工後就能進行新電影的拍攝，雖然沒有透露劇本的內容和主題，但已經讓不少網友相當期待，這也是她睽違2年以來，第一次對外發聲新作品，看來復出之路終於出現曙光。

范冰冰表示即將開拍新電影。（圖／微博@娛樂有飯）

范冰冰爆出逃稅風波後，已拍好但上映日無期的作品至少有6部電影和1部電視劇，傳因電影《巴清傳》上檔無期、李晨執導的《空天獵》分帳不清，遭到演員吳秀波投資的電影公司提告經濟損失。

不只如此，樂視也決定提告范冰冰的無錫愛美神影視文化有限公司，由於電影《爵跡2：冷血狂宴》斥資約台幣8億，本來2018年7月6日上映，因為范冰冰的官司，目前上映遙遙無期。

(中時新聞網)