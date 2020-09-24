在民主黨籍億萬富翁彭博宣稱將替同黨總統候選人拜登助選後，據外媒指出，他已募款超過1600萬美元幫助佛羅裡達州的重罪犯「還債」，讓服完刑但未還清罪刑相關罰款的重罪犯獲得投票權，不過此舉也引起共和黨不滿，直言根本是買選票。

億萬富翁彭博已募款超過1600萬美元幫助佛羅裡達州的重罪犯「還債」，讓服完刑但未還清罪刑相關罰款的重罪犯獲得投票權，但共和黨認為此舉恐有買票嫌疑。

據美媒《Axios》報導，就在宣佈出資1億美元支持拜登在佛羅裡達州競選活動後，前紐約市市長彭博已募齊了1610萬美元，將用來幫助當地的重罪犯償還罰款與賠償金。報導指出，2018年通過了一項州級憲法修正案，其中規定重罪犯只有在向政府支付了全部所欠罰款、費用和賠償金的情況下，才能有資格登記投票。

彭博團隊發言人表示，投票權是民主根基，任何美國人民都不應該被剝奪此一全力，而彭博也將與佛羅里達維權聯盟（Florida Rights Restoration Coalition）合作，結束剝奪公民投票權的歧視現象。

不過，共和黨人普遍認為彭博此舉實際上意圖明顯，分明是假借幫助重罪犯投票，實際上是替拜登買票。共和黨籍眾議員蓋茲（Matt Gaetz）表示，透過直接或間接提供有價值的東西來影響他人是否投票，這是三級重罪，而幫助別人還清債務和履行法律義務是否算是「有價值」，其實看起來很明顯。

(中時新聞網)