網友留言。（圖片摘自宅神朱學恒臉書）

立委蘇震清、廖國棟、陳超明涉收賄遭起訴後，傳出台車董座蔡煌瑯、前立法院長蘇嘉全特助高建智曾通風報信，對此，蔡煌瑯不認洩密，說他是好意提醒，預防犯罪。對此，宅神朱學恒譏諷，原來是個老好人啊！政府快頒個甚麼獎給蔡煌瑯才是，網友更打趣說，快頒個立法院一級內鬼獎，

立委集體貪瀆案，檢方查出，2012年初，前太流負責人李恆隆透過時任立委的蔡煌瑯，引介認識經濟委員會立委蘇震清，李認為要制衡徐旭東，需立委幫忙，表示會給金援。蘇遂施壓經濟部同意召開臨時股東會，李在日本料理店交付50萬元支票給蘇，9年來陸續收賄2580萬。

有關檢調偵辦SOGO案立委收賄情節，調查局日前發現偵辦過程中竟有人洩密給前立委蔡煌瑯、與高建智、這2人再透露消息給蘇震清，北檢因而另分案查明調查局何人洩密。對此，蔡煌瑯承認，這消息是耳聞而來，所以他「善意提醒」蘇震清「有人在查你」，蔡更表示，他是善意預防犯罪，怎能說犯法？

對於蔡煌瑯的說法，朱學恒在臉書發文譏諷，「原來是一個善意提醒同事提高道德標準不要被誤會收賄的好心人啊！還不趕快頒個甚麼亂七八糟的獎給他，鼓勵他提升社會日行一善風氣」，底下網友也表示，「建議頒個『立法院一級內鬼獎』」、「他有夠綠、講鬼話沒事的....綠帽萬歲」、「綠色同志情誼，真令人羨慕不已」、「原來是善意報馬仔...那中共也可以善意武統嗎」？

(中時新聞網)