情侶吵架，男友被罰寫萬字悔過書，提前上交竟挨轟「渣男」，超奇葩理由曝光網全看傻。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

情侶交往難免吵架，解決方式也很多！一名網友PO出與男友的對話，截圖中可見她與男友吵架了，竟要求對方寫萬字悔過書，否則就要分手，而男友無奈之下也乖乖照做，但女網友收到後卻因「少300字」退貨，引發網友熱議，大家都一面倒挺男友。

一名女網友在「爆廢公社公開版」PO出與男友的對話截圖，從兩人的對話中可見，疑似是因為男友「沒及時回訊息」，而讓她不高興，因此便要求對方要寫1萬字的悔過書，還說要在當天晚上10點前交出來，否則就要分手。

原PO男友無奈之下，仍答應她的要求，並在當天下午2點左右，就交出悔過書。其中內文多是男方低姿態的道歉懺悔：「對不起，是我太不了解妳了...希望妳可以原諒我」、「我已經學到教訓了，我以後不會再犯這種不該犯的錯誤了…」。

原PO收到誠懇的道歉文後，竟然將稿退回去說：「打很久耶！才9700個字？還想用標點符號唬我是不是？」讓男友直接傻眼反問「所以你在乎的只有字數是不是？我辛苦打了什麼都不重要？」、「Ｘ你妹給我滾，當我白癡浪費這麼多時間」。

該名女網友並不認為自己有錯，還在文末痛批男友是渣男，並向網友討拍表示自己「心如刀割，付出再多還是被傷害了...」而貼文曝光後，立刻吸引大批網友討論，多數人一面倒的挺男友，「沒有公主命，別公主病」、「是我連打字都不想打」、「恭喜男友脫離苦海！」、「又一個神奇的分手理由！最近都在比誰的理由更奇葩嗎？」

(中時新聞網)