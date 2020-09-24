曜越(3540)自結8月稅後盈餘為7000萬元，累計前8月每股盈餘為4.55元，受惠於新顯卡帶動電競需求強勁，曜越不僅第3季業績可望比第2季好，亦看好第4季營運，預估第4季營運將維持高檔水準。

曜越產品為電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機殼，並以自有品牌Thermaltake行銷搶攻利基型電競玩家市場，今年因新冠肺炎疫情帶旺宅經濟電競及遠距生活PC需求，讓曜越業績自5月起展現強勁成長力道，連帶股價也強勢大漲，因而應主管機關要求公布8月獲利自結數。

儘管因客戶拉貨趨緩，曜越8月合併營收下滑至5.23億元，月減12.1%，但年成長47.42%，公司自結8月稅前盈餘為8700萬元，稅後盈餘為7000萬元，單月每股盈餘為1.01元，累計7月及8月合併營收為11.19億元，年成長65%，稅前盈餘為1.92億元，稅後盈餘為1.55億元，每股盈餘為2.23元，累計前8月稅後盈餘為3.06億元，每股盈餘為4.55元。

曜越表示，由於新顯卡帶動電競相關需求強勁，看好第4季營運，預估第4季營運可望維持高檔水準。

(時報資訊)